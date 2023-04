Z ráje se stal ostrov večírků. Bali si stěžuje na chování ruských turistů

Koncem března na ostrově Bali vyšplhal ruský turista na posvátnou horu, kde se následně vyfotil polonahý s kalhotami staženými ke kotníkům, a snímek sdílel na sociálních sítích. Místní tím čtyřiadvacetiletý mladík tak pobouřil, až byl ze země vyhoštěn. Není to ale ojedinělý případ. Indonéský ostrov se potýká se stále větším počtem nevychovaných turistů a navrhuje rázná opatření.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se Bali stalo velmi oblíbenou destinací pro lidi, kteří si od konfliktu chtěli odpočinout, všímá si americká stanice CNN. Ostrov s dlouhými písečnými plážemi a tyrkysovým mořem je z 60 procent závislý na turismu, a místní tak měli z návratu cizinců po koronavirové pandemii radost. Už méně šťastní jsou ale z toho, že řada z nich zcela otevřeně porušuje místní zvyky i zákony.

Vůbec největší problém je s turisty z Ruska. Zatímco loni Bali navštívilo 58 tisíc Rusů a sedm tisíc Ukrajinců, letos jen za první tři měsíce to bylo 43 tisíc Rusů. Po Australanech jsou teď druhou nejpočetnější skupinou cizinců na ostrově. Navíc do Indonésie mohou nově přicestovat, aniž by si dopředu žádali o turistická víza - stačí až u hranic.

"Mnoho zahraničních turistů, hlavně Rusů, tu nelegálně pracuje a narušuje naše vlastní obchodování," řekl stanici Deutsche Welle Tedy Riyadi, šéf imigračního oddělení v Denpasaru. "Pracují tu jako průvodci nebo pronajímají motorky. Dokonce jsme deportovali jednoho fotografa. Balijci to nemohou přijmout, protože jsou na těchto typech práce závislí."

Chování Rusů na Bali popsala pro německou stanici i Alexandra, která se na ostrov sama přestěhovala, když její rodná zem zaútočila na Ukrajinu. "Otevřeně tu pracují bez povolení. Dokonce se tím chlubí na Instagramu a tvrdí, že jim je to jedno," vypráví. S ráznou reakcí místní vlády proto souhlasí.

Ze 40 zahraničních turistů, kteří byli mezi letošním lednem a dubnem deportováni z Bali, bylo 14 osob ruské národnosti. Jde o více než třetinu, což představuje největší skupinu deportovaných cizinců, uvedly úřady.

Stížnost na kohouta

V místních médiích se také pravidelně objevují zprávy, že turisté způsobují dopravní nehody, jezdí neopatrně nebo nerespektují místní policii, se kterou se pouští do hádek. Také jezdí na skútrech bez triček nebo se nevhodně obnažují, jako byl případ ruského turisty na hoře Agung.

Jindy dochází k nerespektování či obecně nepochopení místních zvyků. Skupina turistů na Bali například podala oficiální stížnost na to, že nedaleko jejich ubytování kokrhal kohout.

"Jak si na něco takového můžete stěžovat? Neumíme kontrolovat slepice," divil se tehdy Megah Bintaranny, který pracuje na místní tržnici. "Když tu chcete žít mezi místními, musíte přijmout i místní zvuky."

"Jsme hodně tolerantní," vysvětluje pro americký deník Washington Post osobní asistent a fotograf na volné noze Fatmawati (v Indonésii bývá běžné uvádět se pouze jedním jménem - pozn. red.). Problém je ale podle něj hlavně s turisty, kteří si o sobě myslí, že jsou něco víc. "Je to nechutné - lidé už toho mají plné zuby," dodává.

Balijci jsou přitom na turismu z velké části závislí a během pandemie koronaviru ostrov velmi trpěl, když se kvůli bezpečnostním opatřením omezil vstup cizinců.

"Myslím, že se Bali stalo pro hodně lidí ostrovem večírků. To může být jedním z důvodů, proč si lidé neuvědomují, že místní jsou velmi tradičně založení," vysvětluje Ravindra Singh Shekhawat, který má v cestovní kanceláři Intrepid Travel na starosti Bali. Naprostá většina obyvatel jsou hinduisté, kteří praktikují vlastní odnož typicky indického náboženství smíchanou s místními tradicemi.

Daň pro turisty

Ačkoliv se většina turistů chová slušně, vláda chce proti nevychovancům zakročit a zpřísnit některá současná opatření. Rusko by tak mohlo přijít o možnost cestovat do země bez příprav a lidé by si museli žádat o turistické vízum 60 dní předem.

Indonésie navíc zvažuje zavést plošnou daň pro všechny turisty, upozorňuje britský server The Guardian. Vláda zatím nechává přezkoumat její dopady.

Ostrov by se podle zákonodárců měl odklonit od masové turistiky a zaměřit se na to, aby se stal spíš výběrovou turistickou destinací. Místní se ale bojí, že zavedení daně by vedlo k oslabení turismu jako celku a dopadlo by tak na ekonomiku, která se stále vzpamatovává z pandemie. Politici na to odpovídají, že vybrané peníze by se investovaly do místního byznysu.

Kromě toho Bali zvažuje zákaz používání motorek turisty, kteří na nich často jezdí bez helmy a nerespektují dopravní pravidla ani výzvy policistů.