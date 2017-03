Báječné, uvítal Trump návrh zdravotnické reformy. Je to Obamacare light, oponuje část republikánů

před 22 minutami

Washington - Americký prezident Donald Trump v úterý uvítal návrh republikánských členů Sněmovny reprezentantů, který má zrušit stěžejní část zdravotnické reformy jeho demokratického předchůdce Baracka Obamy a nahradit ji novým systémem. Návrh, podle něhož by měla odpadnout především všeobecná povinnost mít zdravotní pojištění, považuje konzervativní křídlo republikánů za příliš mírný a chystá vlastní verzi. Šéf sněmovny Paul Ryan však tvrdí, že pro jeho přijetí má dost hlasů.

"Náš návrh zákona přenáší moc z Washingtonu k Američanům," řekl republikán Kevin Brady, předseda komise Sněmovny reprezentantů, která je za reformu zodpovědná.

Místo státních příspěvků chtějí republikáni zavést dobrovolné pojištění, které by bylo zvýhodněné pomocí slev na dani ve výši dvou až čtrnácti tisíc dolarů (50 000 až 360 000 Kč).

Zachovat naopak chtějí povinnost pojišťoven přijímat i osoby, které již dříve trpěly nějakým onemocněním. Z takzvané Obamacare by podle představ republikánů mělo zůstat v platnosti také ustanovení, které umožňuje, aby mladí lidé do 26 let byli pojištěni spolu se svými rodiči.

Trump podle agentury AP návrh označil za "báječný", vzápětí však dodal, že jde pouze o první krok a začátek vyjednávání o hlubší reformě. Podrobnosti neuvedl. Již během kampaně sice sliboval, že zrušení Obamovy reformy nepřipraví chudé Američany o dostupnou zdravotní péči, avšak detaily svého plánu dosud nezveřejnil. Ke zrušení reformy vyzval zákonodárce minulý týden v projevu před oběma komorami Kongresu.

Viceprezident Pence prohlásil, že se sejde s kongresmany kvůli debatě o "možných vylepšeních" návrhu, jimž jsou s Trumpem nakloněni.

V Republikánské straně však text nemá jednoznačnou podporu. Členové jejího konzervativního křídla jej označují za "light verzi" Obamacare a chystají se ve středu předložit vlastní návrh.

Předseda sněmovny Ryan v úterý prohlásil, že v dolní komoře je dostatek hlasů pro přijetí původního návrhu. "Tohle je začátek legislativního procesu…budeme mít 218 (hlasů), až dojde na hlasování, to vám mohu zaručit," řekl novinářům s odkazem na počet kongresmanů potřebných ke schválení normy.

Ve výborech Sněmovny reprezentantů by se o návrhu mělo jednat ještě tento týden. Narazit by ale mohl v Senátu, kde republikáni disponují jen těsnou většinou a konzervativní část republikánských senátorů s navrhovanou podobou zákona nesouhlasí.

"Nemají na to hlasy," prohlásila už v pátek šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová.

Reforma zdravotnického systému byla jednou z programových priorit prvního funkčního období prezidenta Obamy. Šéf Bílého domu její potřebnost zdůvodňoval snahou zpřístupnit zdravotní péči desítkám milionů Američanů bez zdravotního pojištění a potřebou zkrotit prudce rostoucí náklady na zdravotnictví. Kongres reformu schválil v roce 2010 a republikáni od té doby slibovali, že ji zruší, až se dostanou k moci.

