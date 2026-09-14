Babišův fond Komisi nepřesvědčil. Brusel pozastavil Agrofertu dotace za 77 milionů korun

Evropská komise v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na šest měsíců přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu kvůli potenciálnímu střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Jde o platby ve výši 3,17 milionu eur, tedy přes 77 milionů korun.
Zjištění potvrdil český europoslanec Tomáš Zdechovský, který na základě této informace žádá debatu na plénu Evropského parlamentu.
Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale v dopise výslovně říká, že RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení střetu zájmů a jako jeden z důvodů uvádí fakt, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci.
Evropská komise minulý týden potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části unijních dotací, protože se Babiš nachází v potenciálním střetu zájmů.
Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní, postoj komise k jeho střetu zájmů ho nezajímá, uvedl. Podle české opozice Babiš obelhal prezidenta i občany. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony.
"Orgány komise pečlivě prověřily informace a dokumenty poskytnuté českými orgány týkající se opatření přijatých s cílem zabránit případnému střetu zájmů ve vztahu ke společnostem ze skupiny Agrofert a dospěly k závěru, že opatření, která jsou v současnosti zavedena a která byla komisi oznámena, nejsou k řešení střetu zájmů dostatečná," stojí v dopise, který napsal eurokomisař pro rozpočet Piotr Serafin předsedovi rozpočtového výboru (EP) Andreasu Schwabovi. Dokument má ČTK k dispozici.
Podle Evropské komise jde zejména o to, že "potenciálními příjemci fondu jsou potomci pana Babiše a portfolio fondu je panu Babišovi dobře známo, přičemž má možnost disponovat rodinnou radou složenou z příjemců fondu". Svěřenský fond tedy podle unijní exekutivy neodstraňuje osobní zájem českého premiéra.
"Agrofert nebyl zapojen do těchto diskusí, ani nebyl EK osloven. Informace máme pouze z médií. Vyjádření EK nebylo směřováno vůči nám, a proto se k němu nebudeme vyjadřovat," sdělil mluvčí koncernu Pavel Heřmanský. Vedení podniku je podle něho stále přesvědčeno, že evropská dotační pravidla ani české předpisy neporušilo.
Mluvčí komise minulý týden nezveřejnila, jaké částky se pozastavení plateb týká, dopis to ale upřesňuje. "Pokud jde o společnou zemědělskou politiku, generální ředitelství AGRI přerušilo na šest měsíců lhůtu pro platby, které byly deklarovány ve 2. čtvrtletí, a to ve výši 3,175.886,40 eura. Týká se to rozvoje venkova (EAFRD) a holdingové společnosti Agrofert a subjektů spojených s Agrofertem, které mohly být střetem zájmů dotčeny," říká dokument.
Komise v dopise říká, že šetření se týká nejen Agrofertu a jeho dceřiných společností v Česku, ale také případných dceřiných společností v dalších členských státech EU a zemích mimo Evropskou unii.
Unijní exekutiva rovněž požaduje, aby české orgány do všech budoucích žádostí o proplácení fondů dávaly prohlášení, že "certifikované výdaje nejsou spojeny s operacemi nebo dotacemi poskytnutými od 9. prosince 2025 společnostem ze skupiny Agrofert, SynBiol a Hartenberg Holding nebo jiným subjektům patřícím Andreji Babišovi, pod jeho kontrolou nebo s ním spojeným".
"Komise tímto jednoznačně říká, že premiér Babiš dostatečně nevyřešil svůj střet zájmů. Česká republika tak může přijít o další peníze," uvedl k dopisu europoslanec Zdechovský, který je členem rozpočtového výboru EP.
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