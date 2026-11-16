Babiš zahájil návštěvu Izraele, s Netanjahuem má jednat o obraně Česka

Český premiér Andrej Babiš přistál v izraelském Tel Avivu, kde v pondělí zahájí třídenní pracovní návštěvu Izraele. Odpoledne se setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, po jednání je naplánován komentář pro média.
Část české delegace, kterou tvoří mimo jiné ministři obrany Jaromír Zůna, zahraničí Petr Macinka (Motoristé), zdravotnictví Adam Vojtěch a sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný, se večer zúčastní večeře na pozvání izraelského ministra zahraničí Gideona Saara.
Pracovní návštěva bude v úterý pokračovat setkáním zástupců české vlády s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem a předsedou strany Jašar Gadim Eisenkotem, který je po nedávných volbách pověřen sestavením příští vlády.
Hlavním cílem cesty je podle Babiše jednání o protivzdušné obraně, především o možnostech ochrany Česka před raketovými a balistickými útoky.
Připomněl, že Česko v roce 2021 pořídilo izraelské systémy Spyder, které podle něj slouží k sestřelování dronů a letadel, nikoli balistických raket. Zmínil také izraelský systém Iron Dome, systém Arrow 3 využívaný Německem a systém Barak, který si pořídilo Slovensko.
„Myslím si, že pro nás je nejdůležitější, abychom zabezpečili našim spoluobčanům - kdyby se něco nedejbože stalo - pokrytí celé naší země. Tahle ochrana je pro nás absolutní priorita,“ řekl v pondělí ráno Babiš před odletem do Izraele. Součástí delegace je také náčelník armádního generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Členové české vlády mají v následujících dnech na programu též samostatná jednání se svými izraelskými kolegy. Mezi další témata návštěvy tak patří spolupráce v oblasti zdravotnictví a ochrany dětí.
Česká delegace má v plánu rovněž návštěvu památníku obětí holokaustu Jad vašem v Jeruzalémě a zdravotnického zařízení v Tel Avivu.
Babiš do Izraele přicestoval na pozvání Netanjahua. Před odletem uvedl, že česká strana na pozvání čekala delší dobu, a proto ho nemohla odmítnout. Pracovní návštěva potrvá do středy 18. listopadu.
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