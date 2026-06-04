Babiš žádá po Ficovi vyčištění pozemků bratislavské chemičky, kterou před lety koupil

Čtvrtstoletí poté, co se Andrej Babiš dostal k rozsáhlému areálu bratislavské chemičky Istrochem, je privatizace za tehdejších 202 milionů slovenských korun velké téma. Výroba se zastavila a z rozsáhlé lokality v širším centru města se stala lukrativní lokalita pro developerskou výstavbu. Jenže nejdřív tu musí proběhnout velká asanace zamořené půdy, na niž chce Babiš peníze od slovenské vlády.
Květnoví ledoví muži zasáhli do počasí nejen v Česku, ale citelně se ochladilo i v Bratislavě. Bývalá řidička tramvaje se tak na svou tradiční ranní cigaretu na balkoně musela obléct tepleji než jindy. „Tady bydlím už 22 roků,“ odpovídá směrem dolů na Olbrachtovu ulici, kde stojí reportér deníku Aktuálně.cz.
Právě tady, na okraji bratislavské Mírové kolonie, nejlíp vědí, jak se žije s chemičkou v zádech. Sídliště prorostlé stromy s velkým parkem a hřištěm uprostřed vzniklo v polovině minulého století především pro zaměstnance vedlejší továrny, které se tu říkalo dynamitka, Dimitrovka a naposledy Istrochem.
„Taky jsem tu měla pronajatou zahrádku, ale už na ni nemám sílu,“ pokračuje starší žena v „mimoúrovňovém“ rozhovoru s novinářem, když přijde řeč na okolní políčka obsypaná bující zeleninou. Ovšem i do tohoto koníčku řady místních zasáhla chemická výroba.
Desítky let fungování závodu, kde se ve velkém produkovaly nejrůznější toxické a jedovaté směsi, se odrazilo na okolní přírodě. Zdevastovaná je nejen půda, ale i podzemní zdroje.
Vodou ze studny se nezalévá
„Nesmí se to zalévat vodou ze studny,“ upozorňuje starší žena na základní pravidlo pěstování zeleniny na zdejších zahrádkách. Když tak brambory, cibule nebo rajčata potřebují vláhu, musí zdejší pěstitelé použít jen pitnou vodu z řadu, na který jsou napojené byty v Mírové kolonii.
„To se ví, tady je to zamořené všude,“ přirozeně reaguje mladá maminka, jejíž malá dcera je zatím jediným dítětem, které si v chladném ránu hraje na rozlehlém hřišti pod stromy. Na kamarády nečeká, po chvíli odcházejí směrem k Vajnorově ulici, kde je hlavní vchod do Istrochemu.
Kaučuk i šrot
Bratislavský podnik je už dlouho v majetku českého premiéra Andreje Babiše. Po komplikovaném průběhu privatizace získal v roce 2002 rozsáhlý závod v širším centru Bratislavy koncern Agrofert za 202 milionů tehdejších slovenských korun. V roce 2006 se chemička stala součástí podniku Duslo. A loni tu definitivně po 152 letech skončila výroba.
„Vařily“ se tu ještě kaučukové směsi pro gumárenský průmysl, ale i tahle produkce se prý v roce 2025 Duslu kvůli levné čínské konkurenci přestala vyplácet. Vládcem ztichlé lokality je teď společnost Istrochem Reality patřící do Babišova SynBiolu.
Chemičku si pořídil Agrofert, nemovitosti teď patří další Babišově firmě SynBiol:
I když z dálky vypadá továrna mrtvá a opuštěně, před hlavní vrátnicí se štosuje několik osobáků a kamionů. Uvnitř Istrochemu totiž funguje řada menších firem. Některé mají v chátrajících stavbách jen kanceláře či sklady, jinde zase stroje obřími kleštěmi porcují přivezený šrot.
Po dotazu reportéra deníku Aktuálně.cz, kde najde ředitelství, jej vrátný posílá dovnitř areálu: „Musíte to projít skrz.“ Po několika stovkách metrů se na pravé straně objevuje nízká chátrající budova.
Na odvoz toxinů dohlížejí hasiči
U ní stojí zásahové vozidlo patřící podnikovým hasičům z Dusla. Hodinovou cestu z města Šaľa sem prý pravidelně absolvují proto, aby dohlíželi na odvoz nebezpečných látek do města Pezinok. Tam odtud prý náklaďák míří dvakrát až třikrát denně.
Jak dvojice mužů v uniformách ukazuje skrz otevřené dveře, chemikálie tu čekají na odvoz ve starých kovových sudech i velkých plastových nádržích. Pokud by něco vyteklo, mají hasiči připravený sorbent. Detailněji ale k obsahu nádob mluvit nechtějí, novináře odkazují na dvě pracovnice chemičky, které prý před chvíli odešly na přestávku.
Reportér ženy v areálu chvílí hledá, ale neúspěšně. Směřuje tak k vysoké kancelářské budově na adrese Nobelova 34. Hned po vstupu je jasné, jak úzce je tohle místo propojené s podnikáním Andreje Babiše – sídlo tu kromě řady jiných firem mají třeba i Kostelecké uzeniny Slovakia.
„Spojím vás s panem Ševčíkem,“ reaguje na novinářský dotaz žena na recepci. Po chvíli předává sluchátko. „Já s vámi mluvit nebudu, dotazy nám pošlete e-mailem,“ odpovídá jen Andrej Ševčík, zástupce ředitele společnosti Istrochem Reality.
Chemikálie nevyvážíme
Po několika dnech se ozývá mluvčí firmy. A odmítá, že by momentálně kromě běžných odpadů vyváželi a likvidovali chemikálie či jiné nebezpečné látky.
„V rámci průmyslového areálu sídlí vícero společností, které při své činnosti mohou produkovat různé druhy dopadů. S nimi musí nakládat v souladu s platnou legislativou,“ odpovídá ještě Martin Dobiš, mediální zástupce Istrochem Reality.
Istrochem propojil Babiše s Dospivou a Haščákem
Hlavní potíž ovšem nepředstavují chemikálie v sudech, ale toxické látky v půdě. Ty do hlíny prosakovaly během desítek let zdejšího provozu a SynBiolu brání v novém rozvoji areálu. Vzniknout by tu totiž měla obří rezidenční čtvrt s řadou developerských projektů, které Andreji Babišovi a jeho firmám přinesou miliardové zisky.
Novou městskou část na ploše 1,6 milionu metrů čtverečních by tu chtěl postavit společně s Markem Dospivou a Jaroslavem Haščákem, jejichž Penta Real Estate začala s Istrochem Reality na nové podobě lokality spolupracovat.
„Cílem je areál vyčistit v co nejkratším čase,“ popisuje Martin Dobiš. „Historická environmentální zátěž a kontaminace v současnosti omezuje další rozvoj širšího centra Bratislavy. Možnosti využití území určuje územní plán města,“ pokračuje mluvčí firmy Istrochem Reality.
SynBiol však nehodlá očistu platit ze svých peněz. Babiš chce, aby mu finance poskytla slovenská vláda, již nyní vede Robert Fico (SMER). S ním českého premiéra pojí velmi úzký, až přátelský vztah.
Náklady ať zaplatí Fico
„Současný vlastník nezpůsobil trvalou environmentální zátěž, která tu vznikla v důsledku více než stoleté chemické výroby předcházejících podniků,“ osvětluje Dobšík pohled firmy Istrochem Reality. A dlužno dodat, že ještě donedávna slovenské úřady takový pohled sdílely.
Před rokem bratislavský okresní soud rozhodl, že náklady na sanaci má nést stát. Takový ortel se však nelíbí aktivistům, politické opozici a vzbuzuje i pozornost státního zastupitelství.
Loni v listopadu pak navíc ministr životního prostředí Tomáš Taraba (za SNS) přichází s podobným návrhem, aby kompletní sanaci zamořeného areálu Istrochemu zaplatil Andreji Babišovi stát.
Nápad vzbudil kontroverze nejen kvůli otázkám na střet zájmů českého premiéra. Slovenská média upozorňovala na jeho nelogičnost i v té souvislosti, že zemi pod Tatrami sice ministerský předseda Fico nařídil „ekonomickou konsolidaci“ a masivní škrty, ale v případě Istrochemu patřícímu jeho spojenci Babišovi by státní kasa mohla zaplatit až 700 milionů eur.
„Důsledná ochrana veřejného zájmu“
Počátkem letošního dubna se ovšem konstelace v Bratislavě změnila. Do průběhu procesu, který zatím výrazně nahrával plánům Andreje Babiše, vstoupila Krajská prokuratura v Bratislavě. Její experti podali celkem tři protesty proti dřívějším rozhodnutím tamějšího okresního úřadu. Doručili je i ministrovi Tarabovi a místopředsedovi vlády.
„Podání tří protestů prokurátora proti rozhodnutím Okresního úřadu Bratislava ve věci určení povinné osoby za environmentální zátěže v areálu Istrochem je vyjádřením důsledné ochrany veřejného zájmu a práv státu ze strany prokuratury Slovenské republiky,“ shrnul Maroš Žilinka, slovenský generální prokurátor.
Důvodem zásahu prokurátorů je dle jejich vysvětlení i to, že loňské rozhodnutí Okresního úřadu v Bratislavě, že za zamořené podzemí Istrochemu nese odpovědnost stát, bylo předčasné.
Jestli se Istrochem Reality bez státních peněz při obří sanaci obejde, nechtěl mluvčí firmy Martin Dobiš komentovat: „Proces řešení environmentální zátěže včetně financování probíhá v rámci legislativních pravidel a na základě rozhodnutí příslušných orgánů, které určují další postup v této věci.“
Sanace není dáreček pro Babiše
To všechno ovšem znamená, že do citlivé situace dostává Andrej Babiš nejen svou českou, ale i slovenskou vládu. Zatímco doma musí řešit dotace pro vlastní zemědělské firmy, kterým Evropská komise odmítá proplácet další peníze s odůvodněním, že i pro převedení do svěřenského fondu je Babiš s Agrofertem ve střetu zájmů, jak zjistily Seznam Zprávy, v Bratislavě je situace o trochu jiná.
SynBiol se nyní totiž český premiér do žádného fondu ani nepokusil vložit. Se slovenskými politiky a úředníky tak jedná nejen jako český premiér, ale vlastně i jako vlastník tamějšího velkého podniku. Na což upozorňují menší i větší opoziční strany.
„Sanace envirozátěží je naší povinností, ale ne dáreček pro jednoho podnikatele. Cena pozemků po vyčištění prudce stoupne a je nepřijatelné, aby to celé zaplatil stát a zisk skončil u jednoho člověka. Sorry jako, pane Babiši, toto ne!“ prohlásil už dříve třeba Juraj Šeliga, předseda mimoparlamentní strany Demokraté.
Obyvatelům bratislavské Mírové kolonie i tamějším zahrádkářům je navíc jasné, že ani po sebelepší sanaci – ať už ji zaplatí stát, nebo Babiš – se vody ze studen nedotknou. „Na nic! Ani po převaření prý není k ničemu dobrá,“ zvedá hlavu starší žena mířící s nákupem k jednomu z vchodů cihlových domů.
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