Babiš v rozhovoru: Jsem velmi morální. Nelžu ani nekradu, moc nepiju a nemám milenku

Česká republika je vzorem pro ostatní země a v budoucnu chce opět patřit mezi nejlepší. V rozhovoru s německým časopisem Der Spiegel, který v úterý zveřejnila jeho anglická mutace, to řekl premiér Andrej Babiš. Sám sebe označil za vysoce morálního člověka, který nelže, nekrade, moc nepije a nemá milenku. Skeptický postoj Čechů vůči EU se podle něj zlepší i díky němu.

"Česká republika je vzorem pro budoucnost. Přichází k nám mnoho cizinců z Francie i odjinud," řekl Babiš v rozhovoru. Česko, které podle něj před druhou světovou válkou patřilo k nejvíce industrializovaným zemím světa, chce opět patřit "mezi nejlepší". Vést by se podle předsedy vlády mělo "jako rodinná firma".

Českého premiéra prestižní německý časopis čtenářům představuje jako člověka, který "většinu svého života strávil prací na tom, aby se stal miliardářem". Rozhovor s ním podle redaktora nezačal příliš dobře. Babiš si totiž vytiskl seznam článků z tohoto německého časopisu a redaktora obvinil, že o něm Der Spiegel lže.

Czech Prime Minister Andrej Babiš: "We Should Be Talking about European Security" https://t.co/qn4cmh2snh pic.twitter.com/a3UCj7ety8 — SPIEGEL Ticker (@SPIEGEL_alles) September 8, 2020

Babiš v rozhovoru připustil, že Česko patří k nejvíce euroskeptickým zemím EU. "Ale zlepší se to. Částečně i díky mně. Jsem proevropský a kritizuji jen určité aspekty," řekl český premiér.

EU by se podle něj měla vrátit ke svým kořenům, zredukovat byrokracii a také přestat hovořit o příkopu mezi Západem a Východem. Více by se v EU mělo mluvit o bezpečnostní spolupráci. "Evropa by měla přijít s vlastními nápady a převzít vlastní odpovědnost," řekl Babiš. V rozhovoru znovu odmítl migrační kvóty, zdůraznil solidaritu Česka v migrační otázce a navrhl zřízení jakéhosi imigračního místa, které by fungovalo jako kdysi záchytný ostrov Ellis Island v New Yorku, kam přijížděli imigranti z Evropy.

Der Spiegel připomíná, že je Babiš "v Bruselu kontroverzní postavou kvůli svým podnikatelským zájmům". Český premiér označil za "nestydatost", že se auditní služba Evropské komise vložila do jeho údajného střetu zájmů a "dovolila si komentovat a interpretovat české právo". Protivládní protesty ze závěru loňského roku označil za dílo opozice. "Nemá to pro mě žádný důsledek," řekl.

Sám sebe Babiš v rozhovoru označil za člověka vysokého morálního kreditu. "Nelžu ani nekradu. Příliš nepiju a nemám milenku," řekl v reakci na dotaz, kolik toho zbývá v české politice z morálního odkazu bývalého prezidenta Václava Havla.

Ve vztahu k Číně se podle Babiše ani po návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu nic nemění. Vystrčilova návštěva ostrova, který Čína považuje za odpadlickou provincii, má podle premiéra "spíše co do činění s domácí politikou, s lákáním voličů". Vztahy Česka s Ruskem naopak podle něj "nejsou ideální".