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Babiš: Návrhy na nové zdroje rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko nepřijatelné

ČTK
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Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu EU jsou pro Česko naprosto nepřijatelné, uvedl před začátkem summitu EU premiér Andrej Babiš. Předsedovi české vlády zejména vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla CBAM by nově směřovala právě do rozpočtu EU.

Belgium Europe Summit
Premiér Andrej Babiš hovoří s médii po svém příjezdu na summit EU v budově Evropské rady v Bruselu ve čtvrtek 15. října 2026.Foto: ČTK – Harry Nakos
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Návrh nového sedmiletého rozpočtu EU bude jedním z hlavních témat summitu EU, který ve čtvrtek začíná v Bruselu. Irské předsednictví o víkendu navrhlo o osm procent nižší rozpočet, než byl původní návrh komise. Mnohé země jsou ale s návrhem i nadále nespokojené.

Předseda Evropské rady António Costa doufá, že se podaří dosáhnout dohody o rozpočtu do konce letošního roku. Podle Babiše je to otázkou, protože názorové rozdíly jsou obrovské. „My samozřejmě budeme bojovat za to, abychom získali maximum prostředků pro náš rozpočet,“ řekl. Česko se podle něj stále více přibližuje pozici čistého plátce. „Ty peníze, které potom vyjednáváme, tak Evropa nám vnucuje své různé ideologické věci, což je pro nás nepřijatelné,“ dodal.

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Babiš se v Bruselu už ve středu večer sešel s lídry zemí Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko), o rozpočtu podle něj nejednali. „Domluvili jsme se, že se operativně můžeme setkat v průběhu dnešního dne, ale čekáme teď na návrh Slovenska, které má předsednictví, ohledně toho textu závěrů Rady,“ uvedl.

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