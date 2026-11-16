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Zahraničí

Babiš míří do Izraele, jednat bude s premiérem Netanjahuem

ČTK
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Premiér Andrej Babiš se v pondělí na úvod třídenní pracovní návštěvy Izraele setká s ministerským předsedou Benjaminem Netanjahuem, na jehož pozvání do země přicestuje.

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš, 17. dubna 2026. Archivní foto. Foto: HN – HN - Lukáš Bíba
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V dalších dnech má jednat také s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem a s předsedou strany Jašar Gadim Eisenkotem, jehož hlava státu minulý týden pověřila sestavením nového kabinetu.

Návštěva se zaměří především na spolupráci v oblasti obrany, zdravotnictví a ochrany dětí. Jedním z hlavních témat jednání bude podle Babiše antibalistická ochrana.

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Česká delegace také navštíví památník obětí holokaustu Jad vašem v Jeruzalémě a zdravotnické zařízení v Tel Avivu.

Babiše na cestě doprovodí ministři obrany Jaromír Zůna, zahraničních věcí Petr Macinka, zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný a náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.

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Členové české vlády mají na programu rovněž samostatné schůzky se svými izraelskými protějšky.

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