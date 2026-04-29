Babiš má enormní zájem o ropu z Kazachstánu. Zmínil se i o uranu

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy, řekl dnes v Astaně premiér Andrej Babiš po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Zmínil také zásoby uranu, které středoasijská země má, ale neuvedl, zda jednal s Tokajevem i o dodávkách této komodity.
Oba politici se shodli, že budou podporovat vzájemný obchod. V úterý o dodávkách ropy jednal se svým kazachstánským protějškem také ministr průmyslu Karel Havlíček. Kazachstán byl loni po Ázerbájdžánu a Norsku třetím největším dodavatelem ropy do ČR.
"Probírali jsme hlavně energetiku, což je v Evropě nyní velké téma. Proto máme velký zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu," řekl Babiš. Kazachstán je podle Babiš největším producentem uranu a strategie české vlády je právě jádro, dodal.
Kazachstánský prezident zase mluvil o vzájemném obchodu, který podle něho postupně narůstá, a zmínil české strojírenské firmy jako Škoda Group, VZZV Group nebo zbrojařskou firmu Omnipol, které v zemi působí nebo uzavřely na úterním obchodním fóru memoranda se svými kazachstánskými partnery.
Agentura Kazinform uvedla, že zástupci Kazachstánu a Česka podepsali na okraj úterního obchodního fóra šest memorand a obchodních dohod v klíčových hospodářských oblastech.
V úterý Babiš jednal s kazachstánským premiérem Olžasem Bektenovem, který má podle prohlášení vlády v Astaně zájem rozvinout spolupráci v průmyslu, energetice, dopravě, digitalizaci či umělé inteligenci. "Česko je pro Kazachstán spolehlivým partnerem v Evropské unii," řekl Bektenov. S Babišem hovořil mimo jiné o rozvoji dopravního propojení, kdy zmínil, že za první čtvrtletí dosáhl objem vzájemné železniční přepravy 10.100 tun, což je meziroční nárůst o 18 procent. Poznamenal také, že poloha Kazachstánu nabízí českým podnikům přístup na trhy ve středoasijském regionu.
Prohlášení kazachstánské vlády zmiňuje také ekologický program, jehož cílem je návrat divokých koní do stepí v Kazachstánu. Koně Převalského vymizeli z volné přírody kvůli lidské činnosti, ale díky spolupráci s pražskou zoologickou zahradou se tam po desítkách let opět vrací.
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj v úterý na obchodním fóru ČTK řekl, že české firmy jsou historicky nejsilnější v Kazachstánu v porovnání se situací v Ázerbájdžánu, kam zavítal Babiš na začátku týdne, a v Uzbekistánu, kam Babiš dnes z Astany odlétá. V zemích ve střední Asii je podle Rafaje důležité, aby vzájemný obchod byl podpořen na vládní úrovni.
Mohlo by vás zajímat: Babišův emotivní projev ve sněmovně kvůli kratomu
Export z Česka do Kazachstánu dosáhl loni podle státní agentury CzechInvest 13,1 miliardy korun, což bylo o 30 milionů méně než předloni, z dlouhodobého hlediska ale vývoz do této středoasijské země roste. Hlavní exportní položkou byly loni počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, včetně souvisejících služeb a prací. Hned za nimi se umístila motorová vozidla.
Babiš pokračuje po jednání s prezidentem Tokajevem do Uzbekistánu, kde dnes navštíví v Taškentu památník nezávislosti. Odpolední program pokračuje obchodním fórem, kterého se účastní uzbecký premiér Abdulla Aripov.
ŽIVĚ Uhasili jsme požár v rozbitém přístavu, ohlásili Rusové. Útoku si všiml i Putin
Požár rafinerie ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska mají hasiči pod kontrolou. Zařízení zachvátily plameny v noci na úterý po útoku ukrajinských dronů. Prezident Vladimir Putin v úterý vyslal na místo ministra pro mimořádné situace Alexandra Kurenkova, který na zásah dohlíží. "Požár rafinerie v Tuapse byl lokalizován," oznámila místní operační skupina.
ŽIVĚ Írán jsme vojensky porazili, řekl Trump na večeři s britským králem
Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Informovala o tom agentura AFP s tím, že šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy v USA.
Okrádáte nás, běsní tenisté. Přisadila si i Siniaková, čelí ale nařčení, že neprávem
Už před rokem provázala slavné antukové klání v Madridu výrazná nespokojenost tenistů i tenistek. Po zavedení dlouho očekávané novinky to jiskřilo a rozhodčí měli svázané ruce. Letos to není jiné, naopak. Technika se podle účastníků stále mýlí víc, než je zdrávo, a kazí reputaci renomovaného turnaje.
Box otevírá dveře Rusům a Bělorusům. Návrat ale má podmínky
Ruští a běloruští boxeři se můžou pod neutrální vlajkou s okamžitou platností vrátit do mezinárodních soutěží. Rozhodla o tom organizace World Boxing.
„Je to úplný nesmysl.“ Poslanci zuřili kvůli Babišově vojenskému „superšpitálu“
Nápad Andreje Babiše, aby v poli za Prahou vznikla nová podzemní vojenská „supernemocnice“ za miliardy, které se pak zahrnou do českých obranných výdajů, narazil. Na začátku jednání sněmovního branného výboru se do premiéra pustili někteří opoziční poslanci. Tvrdí, že jde o velkou nekoncepčnost. Koaliční zákonodárci ovšem další projednávání špitálu zatrhli.