Babiš bude v Lublani stavět stovky bytů. S projektem začal hned po prohraných volbách

Andrej Babiš (ANO) kupuje v centru Lublaně pozemek pro výstavbu více než 400 bytů. Transakce v odhadované hodnotě 25 milionů eur (613 milionů korun) by z bývalého českého premiéra učinila jednoho z největších hráčů na slovinském realitním trhu, informoval investigativní server Necenzurirano.si.

Babiš se podle serveru pustil do nových podnikatelských projektů ihned poté, co loni v říjnu prohrál české parlamentní volby, přičemž Slovinsko, kde tehdy stál v čele vlády jeho blízký politický spojenec Janez Janša, bylo jedním z jeho prvních cílů. Na konci loňského roku Babišův český fond Hartenberg investoval desítky milionů eur do partnerství se slovenskou developerskou firmou Corwin. Jejich cílem je nákup a rozvoj realitních projektů v regionu, uvádí dále portál.

Téměř čtyřhektarový pozemek se nachází v areálu bývalé továrny Kolinska poblíž lublaňského vlakového nádraží. Babiš a Slováci za něj podle zjištění serveru zaplatí slovinskému podnikateli Igoru Lahovi přes 25 milionů eur bez DPH. Lublaňský územní plán umožňuje, aby na pozemku vzniklo až 464 bytů a 145 tisíc metrů čtverečních komerčních prostor.

Kromě zmíněného pozemku mají společnosti Corwin a Hartenberg v současné době v Lublani další tři realitní projekty, píše Necenzurirano.si. Pozemky za osm milionů eur pro jeden z nich získalo konsorcium loni v prosinci na základě smlouvy se slovinskou státní společností, která spravuje pohledávky místních bank. V čele jejího představenstva stál tehdy Franci Matoz, dlouholetý právník expremiéra Janši. Další pozemek pro česko-slovenský realitní projekt v Lublani prodala za 8,2 milionu eur státní firma Triglav, dodal server.