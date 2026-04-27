27. 4. Jaroslav
Zahraničí

Babiš: ČEZ v Ázerbájdžánu usiluje o dlouhodobé dodávky zemního plynu

ČTK

Energetická skupina ČEZ usiluje o dohodu o dlouhodobých dodávkách zemního plynu z Ázerbájdžánu. Řekl to v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) v ázerbájdžánském městě Gabala po jednání s prezidentem této zakavkazské země Ilhamem Alijevem. Baku má zase zájem o prohloubení spolupráce obou zemí v obranném průmyslu.

Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej Babiš Člen Poslanecké sněmovny České republiky
Řada firem, které doprovázejí Babiše na jeho cestě po Ázerbájdžánu a Střední Asii, už podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje v zemi působí, nynější návštěva tak podle něho má spíše rozvinout další možnosti vzájemného obchodování.
Ázerbájdžán byl v loňském roce největším dovozcem ropy do Česka. Přiteklo z něho přes 42 procent dovezené ropy.

Podle Babiše Alijev navrhl zasedání mezivládní komise, za českou stranu v ní bude ministr průmyslu Karel Havlíček. „Bude pokrývat všechny ty aktivity, o kterých jsme mluvili,“ řekl. Zmínil například i spolupráci mezi ázerbájdžánskými a českými univerzitami.

Energetika tvoří podle Alijeva hlavní oblast spolupráce mezi oběma zeměmi, kterou by chtěl ale rozšířit o obranný průmysl.

Řada firem, které doprovázejí Babiše na jeho cestě po Ázerbájdžánu a Střední Asii, už podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje v zemi působí, nynější návštěva tak podle něho má spíše rozvinout další možnosti vzájemného obchodování. Přítomny jsou například skupina CSG (Czechoslovak Group) podnikatele Michala Strnada, pardubický výrobce výbušnin a střeliva Explosia, Frýdlantské strojírny nebo strojírenská skupina Škoda Group.

Strojírenská skupina Škoda Group, konkrétně Škoda Transportation, usiluje o účast v tendru na dodávky vlakových souprav pro metro v Baku.

Ázerbájdžán je třetím největším producentem ropy z bývalých republik Sovětského svazu a země je závislá na příjmech z prodeje této suroviny. V posledních letech roste význam těžby zemního plynu, o který mají zájem země Evropské unie. Ázerbájdžán se tak podílí na několika ropovodech i plynovodech.

Lékař, pacient

Chytré hodinky a další bonus polepšeným hříšníkům. Šéf VZP láká na štědré dary

Choroba, která nevznikne, nestojí žádné peníze. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov proto přichází s odvážným návrhem: Lidem, kterým se ve spolupráci s lékaři podaří zhubnout a snížit hladinu cukru v krvi, by měla pojišťovna vyplatit až osm tisíc korun. Díky tomu, že se u nich nerozvine cukrovka či jiné chronické onemocnění, totiž pojišťovna uspoří miliony.

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat, uvedla Schillerová

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu, informovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na síti X. Vláda podle ní rozhodla dnes o věci jednomyslně. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy od května vzroste o 50 haléřů na tři koruny za litr. Vláda také upraví systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu.

Ruzyně, letadlo, aerolinky, zrušené lety.

„Kupte si letenky hned, bude hůř.“ Španělský ministr varuje před zdražováním letů

Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu vyzval k tomu, aby si lidé co nejdříve kupovali letenky, protože hrozí, že budou čím dál dražší. Informoval o tom v pondělí deník El Mundo. Hereu varoval před růstem cen kvůli válce Spojených států a Izraele s Íránem, v níž nyní platí sice příměří, ale mírové rozhovory uvázly na mrtvém bodě.

