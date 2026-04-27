Babiš: ČEZ v Ázerbájdžánu usiluje o dlouhodobé dodávky zemního plynu

Energetická skupina ČEZ usiluje o dohodu o dlouhodobých dodávkách zemního plynu z Ázerbájdžánu. Řekl to v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) v ázerbájdžánském městě Gabala po jednání s prezidentem této zakavkazské země Ilhamem Alijevem. Baku má zase zájem o prohloubení spolupráce obou zemí v obranném průmyslu.
Ázerbájdžán byl v loňském roce největším dovozcem ropy do Česka. Přiteklo z něho přes 42 procent dovezené ropy.
Podle Babiše Alijev navrhl zasedání mezivládní komise, za českou stranu v ní bude ministr průmyslu Karel Havlíček. „Bude pokrývat všechny ty aktivity, o kterých jsme mluvili,“ řekl. Zmínil například i spolupráci mezi ázerbájdžánskými a českými univerzitami.
Energetika tvoří podle Alijeva hlavní oblast spolupráce mezi oběma zeměmi, kterou by chtěl ale rozšířit o obranný průmysl.
Řada firem, které doprovázejí Babiše na jeho cestě po Ázerbájdžánu a Střední Asii, už podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje v zemi působí, nynější návštěva tak podle něho má spíše rozvinout další možnosti vzájemného obchodování. Přítomny jsou například skupina CSG (Czechoslovak Group) podnikatele Michala Strnada, pardubický výrobce výbušnin a střeliva Explosia, Frýdlantské strojírny nebo strojírenská skupina Škoda Group.
Strojírenská skupina Škoda Group, konkrétně Škoda Transportation, usiluje o účast v tendru na dodávky vlakových souprav pro metro v Baku.
Ázerbájdžán je třetím největším producentem ropy z bývalých republik Sovětského svazu a země je závislá na příjmech z prodeje této suroviny. V posledních letech roste význam těžby zemního plynu, o který mají zájem země Evropské unie. Ázerbájdžán se tak podílí na několika ropovodech i plynovodech.
