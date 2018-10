Shoda ohledně uprchlíků i brexitu. Babiš jednal ve Varšavě s polským premiérem

Premiéři diskutovali například o možném zvýšení rozpočtu pohraniční agentury Frontex. Ani jeden z politiků s tímto návrhem Evropské komise nesouhlasí.

Varšava - Český premiér Andrej Babiš se v pondělí ve Varšavě setkal se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým. Dvojice našla shodu v otázkách migrace i hlavních témat vrcholné schůzky Evropské unie, která se tento týden uskuteční v Bruselu.

"Naše stanoviska jsou velice blízká," řekl Morawiecki.

Oba ministerští předsedové podobně hovořili o potřebě pomáhat zemím, odkud se do Evropy snaží zamířit migranti. "Máme jednoznačné stanovisko, že ochrana našich hranic je naší věcí. Neexistuje, abychom byli přinuceni přijímat migranty," zdůraznil.

"Uprchlíkům je třeba pomáhat v zemích, odkud pocházejí, a je třeba posilovat vnější hranice. Toto stanovisko jsme (na červnovém summitu EU) ubránili a určitě od tohoto postoje neustoupíme," dodal polský premiér.

Morawiecki souhlasí také s Babišovým názorem, že není důvod zásadně rozšířit unijní pohraniční agenturu Frontex a prudce zvýšit její rozpočet, jak navrhuje Evropská komise. "Obáváme se, že zvětšení prostředků na Frontex by znamenalo zmenšení prostředků ve strukturálních a regionálních fondech EU," vysvětlil.

Podle Babiše je otázka, zda by se vyšší náklady na agenturu Frontex nedaly lépe využít například na posílení spolupráce se severoafrickými státy.

"Ve vyjmenovaných tématech máme absolutní shodu," poznamenal Babiš. Po úspěchu na červnovém summitu EU se domnívá, že by státy visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) měly ohledně migrace předkládat unii vlastní návrhy. Například, že by migranti do EU přicházeli na pracovní víza, tak jak se děje se zahraničními pracovníky v Česku.

"Evropa by se měla soustředit, aby se do schengenského prostoru dostaly další země, Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko. Nemá totiž logiku, abychom bránili území, které není ucelené," poznamenal šéf českého kabinetu.

Shoda ohledně brexitu

Premiéři otevřeli také téma odchodu Velké Británie z Evropské unie. Morawiecki se nechal slyšet, že Britům v Polsku země zaručí stejná práva jako dosud, protože britská premiérka Theresa Mayová zaručila Polákům na ostrovech stejná práva jako nyní. Morawiecki také řekl, že se Polsko snaží "udržet nějakou střední cestu" při odchodu Británie z EU, tedy "ani tvrdý brexit, ani velké ústupky Británii".

Babiš má stejný postoj k brexitu jako jeho kolega. I s výroky ohledně brexitu Babiš. "Máme zájem, aby brexit proběhl dohodou, aby byl rozumný," zdůraznil.

Babiš připomněl, že se s polským premiérem uvidí nejen na summitu EU, ale i na oslavách 100. výročí vzniku Československa v Praze. Politici se setkají také na společném zasedání vlád obou zemí v půli listopadu.

