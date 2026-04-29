29. 4. Robert
Zahraničí

„Babičko, nasedni!“ Ukrajinci zachránili ženu uprostřed palby. Zvolili kuriozní řešení

Záběry z dronu, kdy ukrajinští vojáci objevili seniorku v ostřelované oblasti. Pomocí bezpilotního vozidla ji následně několik hodin převáželi do bezpečí.

Tomáš Hromada
Josef Hromada

Ukrajinští vojáci využili bezpilotní pozemní vozidlo k záchraně starší ženy z frontové linie. Sedmasedmdesátiletou seniorku objevili pomocí dronu, když se snažila uniknout ostřelování v Doněcké oblasti.

Na záběrech z průzkumného dronu se objevila postava, která se pomalu pohybovala po silnici rozbité výbuchy. Opírala se o dvě hole a jen s obtížemi postupovala vpřed. V okolí byly patrné krátery po dělostřelecké palbě, situace podle vojáků naznačovala bezprostřední ohrožení.

Jednotka z 60. samostatné mechanizované brigády proto zvolila netradiční řešení. Místo vyslání vojáků do nebezpečné zóny nasadila bezpilotní pozemní vozidlo. Cílem bylo dostat ženu z prostoru, aniž by riskovali další lidské životy.

Mohlo by vás zajímat: Záběry ukrajinské mise, při které jediný dron dokázal odrážet ruské útoky celých 45 dní.

Záběry ukrajinské mise, při které jediný dron dokázal odrážet ruské útoky celých 45 dní. | Video: UNITED24, AB3Army

Aby seniorku nevyděsili, zakryli stroj dekou a připojili k němu jednoduchý vzkaz: „Babičko, nasedni.“ Žena nakonec na vozidlo nasedla a několik hodin byla přepravována do bezpečí. Celá operace trvala zhruba čtyři hodiny.

Na evakuačním místě ji převzali vojáci z 1. mechanizovaného praporu, kteří jí pomohli do úkrytu. Zásah probíhal pod dohledem dronů a v podmínkách pokračujících bojů.

Podle 3. armádního sboru žila žena ve své vesnici poblíž Lymanu více než padesát let. Oblast patří dlouhodobě k těžce zasaženým částem Doněcké oblasti.

Bezpilotní pozemní vozidla hrají v konfliktu na Ukrajině stále významnější roli. Využívají se nejen k průzkumu, ale také k přepravě materiálu, odminování či přímým bojovým operacím. V posledních měsících jejich nasazení výrazně vzrostlo, což ukazuje posun směrem k širšímu využití autonomních technologií na bojišti.

Mohlo by vás zajímat: Příběh seniora, který ve starém voze převážel celý svůj majetek při útěku před válkou, obletěl sociální sítě. Po zveřejnění videa získal nové auto od podnikatele

Příběh seniora, který ve starém voze převážel celý svůj majetek při útěku před válkou, obletěl sociální sítě. Po zveřejnění videa získal nové auto od podnikatele. | Video: Instagram/gorokhovsky a cherrybombfields
