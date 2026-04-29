„Babičko, nasedni!“ Ukrajinci zachránili ženu uprostřed palby. Zvolili kuriozní řešení

Záběry z dronu, kdy ukrajinští vojáci objevili seniorku v ostřelované oblasti. Pomocí bezpilotního vozidla ji následně několik hodin převáželi do bezpečí.
Ukrajinští vojáci využili bezpilotní pozemní vozidlo k záchraně starší ženy z frontové linie. Sedmasedmdesátiletou seniorku objevili pomocí dronu, když se snažila uniknout ostřelování v Doněcké oblasti.
Na záběrech z průzkumného dronu se objevila postava, která se pomalu pohybovala po silnici rozbité výbuchy. Opírala se o dvě hole a jen s obtížemi postupovala vpřed. V okolí byly patrné krátery po dělostřelecké palbě, situace podle vojáků naznačovala bezprostřední ohrožení.
Jednotka z 60. samostatné mechanizované brigády proto zvolila netradiční řešení. Místo vyslání vojáků do nebezpečné zóny nasadila bezpilotní pozemní vozidlo. Cílem bylo dostat ženu z prostoru, aniž by riskovali další lidské životy.
Aby seniorku nevyděsili, zakryli stroj dekou a připojili k němu jednoduchý vzkaz: „Babičko, nasedni.“ Žena nakonec na vozidlo nasedla a několik hodin byla přepravována do bezpečí. Celá operace trvala zhruba čtyři hodiny.
Na evakuačním místě ji převzali vojáci z 1. mechanizovaného praporu, kteří jí pomohli do úkrytu. Zásah probíhal pod dohledem dronů a v podmínkách pokračujících bojů.
Podle 3. armádního sboru žila žena ve své vesnici poblíž Lymanu více než padesát let. Oblast patří dlouhodobě k těžce zasaženým částem Doněcké oblasti.
Bezpilotní pozemní vozidla hrají v konfliktu na Ukrajině stále významnější roli. Využívají se nejen k průzkumu, ale také k přepravě materiálu, odminování či přímým bojovým operacím. V posledních měsících jejich nasazení výrazně vzrostlo, což ukazuje posun směrem k širšímu využití autonomních technologií na bojišti.