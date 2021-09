"Babička byla snoubenkou vašeho hrdiny." Vrak s českými letci odkrývá další příběh

Chtěla si ho vzít, toužila s tím pohledným Čechoslovákem strávit život, na jehož prahu se dva zamilovaní dvacátníci právě ocitli. Pilot britského královského letectva Jan Hejna ale spolu se svými krajany zahynul při návratu z boje 21. června 1941 po zásahu německou stíhačkou.

Zdálo by se, že tím příběh dvou mladých lidí, jejichž lásku přetrhla válka, skončil. Trosky bombardéru RAF, který se zřítil nad Holandskem, i s ostatky členů československé posádky byly ale letos v červenci po osmdesáti letech vytaženy ze země a chystá se jejich uložení do hrobu na britském vojenském hřbitově v Nizozemsku. Romance Angličanky Delcie Huntové a Čecha Jana Hejny tím svým způsobem pokračuje dál.

České ambasádě v Nizozemsku se přihlásil vnuk dnes už zesnulé Delcie Huntové, Angličan Adam Kirkpatrick. Nejde o pokrevního příbuzného, Huntová neměla s letcem Hejnou dítě a později se provdala za Kirkpatrickova dědečka.

"Jan Hejna byl ale snoubenec mojí babičky. Zjevně to byla její první láska," říká do telefonu Adam Kirkpatrick, zaměstnanec britského námořnictva. "Když jsem se dozvěděl o plánech na vyzvednutí vraku letounu, napadlo mě, jestli by bylo možné uložit Hejnovy ostatky do babiččina hrobu tady v Anglii. To ale není možné. Bude mi proto ctí jet na ceremonii při uložení ostatků posádky v Nizozemsku," dodal šestatřicetiletý Brit v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Adam Kirkpatrick o Janu Hejnovi věděl, už před lety si o něm hledal informace, protože ho příběh československého letce coby člověka pracujícího pro britskou armádu zaujal. "Věděl jsem například, že se letadlo zřítilo u obce Nieuwe Niedorp na severu Nizozemska. O něm samém jsem toho ale moc nevěděl, a tak jsem se loni na jaře během lockdownu, kdy jsem nepracoval, rozhodl, že se o něm zase pokusím něco zjistit," vypráví Kirkpatrick.

Krátké zasnoubení

Tehdy objevil webovou stránku, kde se psalo o tom, že bombardér T-2990 u Nieuwe Niedorpu bude v první šestici druhoválečných letadel, které úřady nechají na základě nově schváleného vládního programu vytáhnout ze země. Severní Nizozemsko bylo na letecké trase mezi Velkou Británií a Německem a během druhé světové války se tu zřítily stovky strojů.

"Kontaktoval jsem britskou královskou komisi pro válečné hroby, abych se dozvěděl víc, ale neodpověděli mi. Pak téměř po roce jsem na BBC našel krátkou zprávu, že výkopové práce už začaly. Rozhodl jsem se proto napsat na české velvyslanectví v Haagu a dát o sobě vědět. Že sice nejsem pokrevní příbuzný, ale že moje babička byla zasnoubená s Janem Hejnou a rád se o něm něco dozvím," pokračuje Kirkpatrick, který pracuje na zásobovací lodi britské armády.

V jeho rodině se o Hejnovi prý mnoho nevědělo. Že byla s československým pilotem RAF jeho babička zasnoubená, se Kirkpatrick dozvěděl na sklonku 90. let od svojí matky, když už byla Delcie Huntová po smrti. "Řekla mi v podstatě jen tuhle základní informaci a později i ona zemřela. Vím jen to, že jejich zasnoubení muselo být krátké, maximálně pár měsíců. Hejna přijel do Anglie v červnu 1940, absolvoval stručný výcvik v Liverpoolu a pak byl umístěný v Northfolku, kde potkal moji babičku. A rok poté zahynul," popisuje Kirkpatrick.

Brit nezná ani přesné datum zásnub své babičky. "Jediným důkazem v tomto smyslu byl dopis od britského válečného kabinetu, který moje babička dostala, když se snažila zjistit, co s Janem je, protože jí na jejich korespondenci nějaký čas neodpovídal. V tom dopise stojí, že Jan bohužel tehdy a tehdy zemřel, a píše se o něm jako o jejím snoubenci."

Jediný přeživší zkázy bombardéru

Přes tuhle stručnost je Adam Kirkpatrick přesvědčený, že i kvůli Hejnovi se rozhodl pracovat pro armádu. "Vždycky mě příběhy druhoválečných hrdinů fascinovaly," říká a doufá, že se v souvislosti s výkopem vraku letadla u Nieuwe Niedorpu dozví více. Už také dostal zprávu, že pokud se podaří najít ostatky Jana Hejny, dostane pozvání na slavnostní pohřeb.

"Snažili jsme se kontaktovat příbuzné všech pěti členů posádky, kteří tehdy zahynuli, a u jediného Jana Hejny jsme nikoho nenašli. Jsme proto velmi rádi, že se pan Kirkpatrick ozval, a rádi bychom, aby se zúčastnil pohřbu," uvádí pro Aktuálně.cz česká velvyslankyně v Haagu Kateřina Sequensová.

Ve speciální vojenské laboratoři v Nizozemsku nyní probíhá analýza vykopaného vraku a lidských ostatků, které odborníci v červenci vytáhli ze země. Cílem zkoumání je potvrdit, že při zkáze stroje skutečně zahynulo pět členů posádky včetně Jana Hejny. Jediný přeživší - Vilém Bufka, který stačil seskočit s padákem - totiž ve své knize tvrdí, že se dalším dvěma pilotům podařilo vyskočit. Až bude analýza hotová, počítá se se slavnostním uložením ostatků na vojenském hřbitově v Nizozemsku.