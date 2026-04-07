Až za Měsíc a zpátky. Podívejte se na aktuální průběh rekordní mise Artemis II

Posádka Artemis II pokořila rekord. Od Země se dostali až na zhruba 406 800 kilometrů a překonali tak rekord mise Apollo 13 starý více než 50 let.
Lunární mise Artemis II přepsala historii. Posádka se dostala nejdál od Země, překonala rekord Apolla 13 a při průletu nad odvrácenou stranou Měsíce pořídila unikátní snímky i pozorování. Klíčový test tak potvrdil připravenost návratu lidí na Měsíc po více než půlstoletí od poslední návštěvy.
Posádka mise Artemis II vstoupila v pondělí večer 6. dubna do sféry gravitačního vlivu Měsíce a přeletěla nad jeho odvrácenou stranou. Čtyři astronauti se tak stali nejvzdáleněji letící lidskou posádkou v historii, když dosáhli vzdálenosti přibližně 406 800 kilometrů od Země a překonali půlstoletí starý rekord mise Apollo 13.
Klíčovým momentem byl právě průlet nad odvrácenou stranou Měsíce ve výšce asi 6400 kilometrů nad jeho povrchem. Posádka měla unikátní pohled na jeho běžně neviděnou polokouli i na rodnou Zemi, která se v dálce jevila jen jako malý disk. Během této fáze došlo k plánovaným výpadkům komunikace, přesto astronauti pořídili detailní snímky a zachytili i okamžik východu Země nad měsíčním horizontem.
Mise Artemis II představuje první pilotovaný test programu americké kosmické agentury NASA po více než 50 letech. Jejím cílem není přistání, ale ověření funkčnosti všech systémů, což je klíčový krok k budoucímu návratu lidí na Měsíc, plánovaném nejdříve za dva roky.