"Až tě zastaví policista, neodmlouvej." Expert řekl, proč agent zabil mladou řidičku

Pár videí, tisíce různých názorů. Zastřelení 37leté Američanky v Minneapolis otřáslo celými Spojenými státy, každý ale tragédii interpretuje po svém. Agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) vypálil několik ran v momentě, kdy se žena rozjela se svým SUV, zda ovšem šlo o oprávněný krok, na tom se veřejnost nedokáže shodnout. Podle bezpečnostního experta Pavla Černého zde není prostor pro rychlé soudy.
Na jednom ze zveřejněných videí je patrné, že řidička Renee Nicole Goodová zkoušela z místa ujet, jelikož se její kola zatočila doprava od policistů. Z jiného úhlu je zase vidět, že její vozidlo mírně narazilo do imigračního agenta, což ho mohlo popudit. Podle mnohých to ovšem není dostatečný důvod k tomu, aby Američanku zastřelil – natož do hlavy.
Minneapolis je už několik dní v sevření protestů proti ICE a vyostřují se i potyčky s imigračními agenty. Bezpečnostní expert a letitý instruktor střelby Pavel Černý nicméně varuje před rychlými soudy.
„Věcí by se měl zabývat vyšetřující orgán. Ten pak řekne, zda se jednalo o oprávněný policejní zásah. Ne politici, ne novináři, ne aktivisté a ne lidé na sociálních sítích na základě pár videí, ale vyšetřující orgán. Jen ten bude mít po ruce veškeré důkazy,“ zdůraznil Černý. V Česku se takové role ujímá například Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
Z aut se stala „zbraň“
Připomněl, že nejednou musely americké bezpečnostní složky zasáhnout proti agresorům v autech. Z vozidel se totiž stala poměrně běžná „zbraň“. „Když auto najíždí na policistu, může to považovat za útok,“ pokračoval bezpečnostní expert.
V takovém případě mnohdy zbývají jen pikosekundy, kdy se policista musí rozhodnout, zda použít služební zbraň, či nikoliv. Přitěžující okolností v tomto případě je, že řidička neuposlechla výzvy imigračních agentů, nevystoupila z vozidla a místo toho se rozjela. Teprve až důkladné šetření musí však ukázat, zda také měla v úmyslu do agentů vrážet.
Z videí, která se šíří na sociálních sítích, je také zřejmé, že střílel policista, který vozidlo ženy nejdříve obešel z druhé strany. „Když viděl, že auto na něj začíná najíždět, vytáhl zbraň,“ upřesnil Černý. Výstřely nicméně padly i poté, co vozidlo minulo jeho pozici, což ukazují další zveřejněná videa.
Zda se případ uzavře jako chladnokrevná vražda, nebo nutná sebeobrana, ukážou až výsledky šetření. Podle střeleckého instruktora je ale potřeba mít na paměti, jak se zachovat před policisty – obzvlášť těmi americkými.
„Až tě zastaví policista, neodmlouvej, nehýbej se, nedělej prudké pohyby a ve všem je poslechni. Neuposlechnutí výzvy může vést k použití zbraně. Jakékoliv předčasné hodnocení vede k politizaci celé situace namísto racionálního posouzení faktů,“ uzavřel.
