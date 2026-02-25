Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Zahraničí

Až střelba samopalů odhalila děsivou skutečnost. Sousedem turistů byl drogový baron

ČTK

Turisté ubytovaní v Tapalpa Country Clubu na západě Mexika neměli ponětí, že mezi hosty luxusního hotelu byl i drogový baron Nemesio Rubén Oseguera Cervantes známý jako El Mencho. To se však změnilo v neděli ráno místního času, když mnohé z nich vzbudila střelba ze samopalů, píše den agentura AFP. V přestřelce byl šéf Kartelu Jalisco nová generace vážně zraněn a zemřel při převozu do nemocnice.

Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Ixtapa
Voják stojící na stráži po vojenské operaci.Foto: REUTERS
Tapalpa Country Club je pětihvězdičkový hotel postavený v mexickém venkovském stylu. Hotel se stal posledním útočištěm drogového barona El Mencha, který tam podle informací bezpečnostních složek, přijel na setkání s milenkou. V neděli ráno místního času však hotel obklíčily mexické bezpečnostní složky.

"Bylo to strašné," popsal probuzení jeden z turistů přítomných v hotelu. Podobně jako další ubytované ho vzbudila střelba policistů a ozbrojené ochrany drogového barona. Podle něj přestřelka trvala zhruba dvě hodiny.

Po zásahu úřady turistům nařídily, aby nevycházeli z pokojů. To se změnilo v úterý, kdy byli odvezeni s vojenskou eskortou, která se snažila omezit jejich kontakty s novináři.

Zásah proti drogovému baronovi vyvolal v Mexiku vlnu násilí, která se dotkla i města Tapalpa, kde se hotel nachází. "Na odjezdu z Tapalpy zapálili automobily a autobusy," uvedla jedna z místních obyvatelek o počínání kartelů, které umístily v noci z neděli na pondělí na řadě míst v Mexiku silniční překážky a barikády.

