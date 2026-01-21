Až 50 tisíc vojáků měsíčně. Ukrajinský ministr nastínil krvavou taktiku své armády

Ukrajina má nového ministra obrany Mychajla Fedorova. Ten nyní promluvil na setkání s médii, země si podle něj nyní klade vysoké cíle – zabít v probíhající válce desítky tisíc Rusů měsíčně.
Fedorov předstoupil před novináře, aby představil svůj plán v nové funkci. Podle webu Kyiv Independent si vyčlenil dvě priority, z nichž tou první je „řízení“. „Řízení musí být postaveno na lidech, kteří jsou schopni dosáhnout stanovených cílů. Pokud lidé neprokáží měřitelné výsledky, nemohou v systému zůstat,“ řekl nový ukrajinský ministr obrany.
Ministrovou druhou prioritou je pak zvýšení počtu zabitých Rusů, strategickým cílem je nyní zabít jich během válečného konfliktu 50 tisíc. „Minulý měsíc bylo zabito 35 000 lidí; všechny tyto ztráty jsou ověřeny na videu. Pokud dosáhneme 50 000, uvidíme, co se stane s nepřítelem. Považují lidi za zdroj a nedostatek je již evidentní,“ prohlásil podle ukrajinského webu.
Co se týče vlastních válečných ztrát, Moskva i Kyjev je hlásí zřídka. Ukrajina ale odhaduje, že celkové ztráty Ruska během plnohodnotné války přesáhly 1200 tisíc lidí (včetně zraněných, zabitých a pohřešovaných).
Navzdory těžkým ztrátám se Rusku podařilo dosáhnout pouze minimálních postupů v přední linii Ukrajiny – projekt DeepState uvedl, že v roce 2025 ruské síly obsadily 4336 kilometrů čtverečních ukrajinského území, což představuje méně než procento rozlohy země. Rusům se ale ztráty daří kompenzovat novými smluvními vojáky.
Naopak Kyjev čelí stále vážnějšímu nedostatku bojových a pracovních sil, a to zejména mezi pěchotními jednotkami držícími frontovou linii. Ministr Fedorov ve zprávě ze 14. ledna uvedl, že dva miliony Ukrajinců jsou hledáni za to, že se vyhýbají mobilizaci, a dalších 200 tisíc vojáků je nepřítomno bez oficiálního povolení.
Před svým jmenováním působil Fedorov jako místopředseda vlády a ministr pro digitální transformaci – pod jeho vedením ministerstvo vedlo několik projektů, včetně výroby dronů.