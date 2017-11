před 43 minutami

Objem emisí oxidu uhličitého (CO2) je po třech letech stagnace opět na vzestupu. Letos má růst činit dvě procenta. V pondělí to uvedli vědci sdružení ve skupině Global Carbon Project. Jejich zjištění tlumí naděje, že množství emisí skleníkových plynů, kam patří i CO2, už dosáhlo vrcholu. Podle expertů se do konce roku ocitne v atmosféře dohromady 41 gigatun CO2, což odpovídá nárůstu o dvě procenta oproti období let 2014 až 2016, kdy zůstávaly globální emise CO2 zhruba stejné. Podle vědců se na nárůstu podílí spalováním většího množství uhlí hlavně Čína, která přitom v uplynulých dvou letech emise CO2 snižovala.

