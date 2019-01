"Řeky negativních emocí." Polskem hýbe nenávist, která vyústila až ve vraždu politika

Adamowicz, který zemřel po útoku nožem, byl zamilovaný do Gdaňsku, a proto byl 20 let jeho primátorem, píše @rzeczpospolita Jeho žena už se s ním nestihla rozloučit, i když pro ni vláda poslala do Londýna letadlo. @Hospodarky @Aktualnecz https://t.co/fF2BBW3fkZ