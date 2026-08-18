Přeskočit na obsah
Benative
18. 8. Helena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Autonomní lovec s doletem do Moskvy. Inženýři z F1 vymysleli noční můru pro Putina

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Stavěli vozy formule 1, teď projektují útočné drony. Britský tým vyvíjí novou smrtící zbraň nazvanou TigerShark. Dosáhne rychlosti až 750 km/h, unese 300 kilogramů výbušniny a s doletem 900 kilometrů bezpečně zasáhne i cíle v Moskvě či v Petrohradu. S cenou v přepočtu cca 11,3 milionu korun za kus má být významně levnější než střely typu Tomahawk či Storm Shadow, které stojí až pětinásobek.

Zásadní výhodu nového britského útočného dronu TigerShark představuje schopnost plně autonomního letu v prostředí bez navigačního signálu GPS.
Zásadní výhodu nového britského útočného dronu TigerShark představuje schopnost plně autonomního letu v prostředí bez navigačního signálu GPS. Foto: https://mgidefence.co.uk/tigershark/ – MGI Engineering
Reklama

Britská společnost MGI Engineering byla založena roku 2003 bývalým technickým ředitelem formule 1 Mikem Gascoynem. Firma kromě motorů a lehkých kompozitních materiálů vyvíjí nově i zbraně.

Útočný dron TigerShark má sloužit jako vysokorychlostní zbraň pro údery hluboko v týlu nepřítele. Má působivý dolet 900 kilometrů a kromě konvenční trhaviny bude možno dron osadit i systémy elektronického boje, které vyřadí z provozu nepřátelskou komunikační techniku a radary.

Související

Zásadní výhodu představuje schopnost plně autonomního letu v prostředí bez navigačního signálu GPS. Zbraň zároveň bude vybavena vysoce sofistikovaným optickým mapováním terénu, který usnadní navádění na cíl.

Dron si tak průběžně porovnává obraz pod sebou s uloženou optickou mapou a zasáhne cíl i v momentě, kdy protivník ruší satelitní signál GPS. Na vývoji řídicího systému firma spolupracovala s americkou softwarovou společností Auterion.

Reklama
Reklama

TigerShark bude startovat z mobilního vozidla pomocí raketového urychlovače, a jakmile dosáhne potřebné rychlosti, pohon přeberou dva proudové motory. Systém umožňuje vypustit i více dronů zároveň, což způsobí zahlcení protivzdušné obrany nepřítele.

Související

MGI systém poprvé představila vloni v září na zbrojním veletrhu DSEI v Londýně. První testovací let se pak uskutečnila letos v dubnu. Vývoj je financován britským ministerstvem obrany v rámci projektu Brakestop, který si klade za cíl vyrobit levnější střely s delším dosahem, které by bylo možno vyrábět ve velkém množství.

Kromě TigerShark jsou ve vývoji střely Crossbow od společnosti MBDA a SkyLance od firmy Rotron Aerospace. Zbraně mají být k dispozici i zahraničním partnerům Londýnu.

Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinský deník: Válka mě připravila o psa, manžela a teď i o auto

Ukrajinský deník: Válka mě připravila o psa, manžela a teď i o auto | Video: Petr Židek

Zdroj: Defence Blog. MGI Engineering

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Děti sledují souseda při sekání trávy
Děti sledují souseda při sekání trávy
Děti sledují souseda při sekání trávy

Kombajny za oknem, les i vlastní rajčata. Jak vypadá návrat k pravému dětství?

Kombajny přímo za oknem, záhonky plné rajčat, les za humny a hned vedle zbrusu nové dětské hřiště. V malé obci Třebešice na Čáslavsku vznikla moderní dětská skupina Třebešáček, která dětem nabízí bezpečný návrat k přírodě i venkovskému stylu života. Za idylou s prosklenou budovou a stylovou stodolou se však skrývají roky byrokratického boje i nečekaná hrozba v podobě celostátního úbytku dětí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama