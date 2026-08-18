Autonomní lovec s doletem do Moskvy. Inženýři z F1 vymysleli noční můru pro Putina

Stavěli vozy formule 1, teď projektují útočné drony. Britský tým vyvíjí novou smrtící zbraň nazvanou TigerShark. Dosáhne rychlosti až 750 km/h, unese 300 kilogramů výbušniny a s doletem 900 kilometrů bezpečně zasáhne i cíle v Moskvě či v Petrohradu. S cenou v přepočtu cca 11,3 milionu korun za kus má být významně levnější než střely typu Tomahawk či Storm Shadow, které stojí až pětinásobek.
Britská společnost MGI Engineering byla založena roku 2003 bývalým technickým ředitelem formule 1 Mikem Gascoynem. Firma kromě motorů a lehkých kompozitních materiálů vyvíjí nově i zbraně.
Útočný dron TigerShark má sloužit jako vysokorychlostní zbraň pro údery hluboko v týlu nepřítele. Má působivý dolet 900 kilometrů a kromě konvenční trhaviny bude možno dron osadit i systémy elektronického boje, které vyřadí z provozu nepřátelskou komunikační techniku a radary.
Zásadní výhodu představuje schopnost plně autonomního letu v prostředí bez navigačního signálu GPS. Zbraň zároveň bude vybavena vysoce sofistikovaným optickým mapováním terénu, který usnadní navádění na cíl.
Dron si tak průběžně porovnává obraz pod sebou s uloženou optickou mapou a zasáhne cíl i v momentě, kdy protivník ruší satelitní signál GPS. Na vývoji řídicího systému firma spolupracovala s americkou softwarovou společností Auterion.
TigerShark bude startovat z mobilního vozidla pomocí raketového urychlovače, a jakmile dosáhne potřebné rychlosti, pohon přeberou dva proudové motory. Systém umožňuje vypustit i více dronů zároveň, což způsobí zahlcení protivzdušné obrany nepřítele.
MGI systém poprvé představila vloni v září na zbrojním veletrhu DSEI v Londýně. První testovací let se pak uskutečnila letos v dubnu. Vývoj je financován britským ministerstvem obrany v rámci projektu Brakestop, který si klade za cíl vyrobit levnější střely s delším dosahem, které by bylo možno vyrábět ve velkém množství.
Kromě TigerShark jsou ve vývoji střely Crossbow od společnosti MBDA a SkyLance od firmy Rotron Aerospace. Zbraně mají být k dispozici i zahraničním partnerům Londýnu.
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Zdroj: Defence Blog. MGI Engineering
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