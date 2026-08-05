Automobil u Jekatěrinburgu vybuchl. Šéf uralské továrny na drony je vážně zraněn

Výbuch automobilu u ruského Jekatěrinburgu těžce zranil šéfa uralské továrny na výrobu dronů Uraldronzavod Vladimira Tkačuka. Informovala o tom ve středu ruská státní agentura TASS s odvoláním na záchranáře. Tkačuk je podle nich ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život.
Řidič jeho vozu následkům exploze zřejmě podlehl, napsal list Kommersant s odvoláním na nejmenovaný zdroj.
Podle místních médií Tkačukův mercedes explodoval v úterý večer v obci Bolšoj Istok na předměstí Jekatěrinburgu v ruské Sverdlovské oblasti. Příčina výbuchu nebyla bezprostředně známa, podle TASS ale bylo zahájeno trestní vyšetřování kvůli pokusu o vraždu s obecným ohrožením. Ruské telegramové kanály spekulují, že pod vůz bylo umístěno výbušné zařízení. Úřady se k věci zatím oficiálně nevyjádřily.
Společnost Uraldronzavod, jejímž je Tkačuk generálním ředitelem, byla založena roku 2022, tedy v roce zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Továrna vyrábí vlastní dálkově ovládané drony (FPV) nazvané „Upyr“, které ruská armáda ve válce s Ukrajinou využívá. V září 2024 představil Tkačuk tento dron ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, připomněl ruský servis BBC.
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V centru Moskvy v sobotu před luxusní restaurací při explozi podomácku vyrobeného výbušného zařízení zemřeli tři lidé a dvě desítky dalších utrpěly zranění. Podle BBC se v restauraci konala soukromá akce, některé příspěvky na sociálních sítích pak hovořily o oslavě vrchního velitele ruských vzdušných a kosmických sil generálplukovníka Alexandra Čajka za přítomnosti vysoce postavených činitelů ruské tajné služby FSB, dalších generálů, zástupců vlády či poslanců.
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