Autobus plný lidí se napíchl na sloup veřejného osvětlení. Náraz zachytila kamera

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v dubnu 29 miliard korun. Je to o 11 miliard méně než v březnu. Duben je ale s velkým odstupem druhý nejsilnější měsíc ve statistice od roku 2014. Proti dubnu 2020 je to o 13,5 miliardy, tedy o 86 procent více. Vyplývá to z aktuálních statistik České národní banky a České bankovní asociace.

"Statistika ČNB potvrzuje to, co už delší dobu hlásí banky i realitní makléři, to je, že obrovské prodeje hypotečních úvěrů pokračují. Prodeje začaly růst v červnu 2020, a přestože se to zdálo nemožné, od ledna 2021 ještě zrychlily," uvedl poradce asociace Vladimír Staňura.

Index RPSN (průměrná roční procentní sazba nákladů) podle statistiky ČNB byl v dubnu u hypotečních úvěrů 2,15 procenta. Proti březnu tedy stoupl o 0,03 procentního bodu. Úroková sazba vzrostla rovněž o 0,03 procentního bodu na 2,01 procenta.