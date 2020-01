Auto vjelo v Itálii do skupiny turistů, šest lidí zemřelo

Šest lidí zahynulo a 11 bylo zraněno poté, co v noci na neděli na severu Itálie vjelo auto do skupiny turistů z Německa. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na mluvčího policie. Oběťmi jsou mladí lidé ve věku 20 až 25 let, kteří se pravděpodobně vraceli z diskotéky do svého ubytování.

Italská policie okolnosti nehody vyšetřuje, domnívá se však, že se nejednalo o úmyslný trestný čin, ale nehodu. Řidič, kterým byl podle médií osmadvacetiletý místní muž, nehodu přežil. Zřejmě byl pod vlivem alkoholu. Osobní automobil vjel do skupiny sedmnácti lidí v neděli kolem 1:00 v obci Lutago v regionu Tridentsko-Horní Adiže na severovýchodě Itálie. Šest lidí srážku nepřežilo. Několik dalších zraněných záchranáři převezli do nemocnic v okolí a v rakouském městě Innsbruck. Čtyři z nich jsou ve vážném stavu. Podle mluvčího zasahovalo na místě neštěstí 160 záchranářů. Do nemocnice byl převezen také řidič. Italská agentura ANSA uvedla, že měl v krvi velmi vysokou hladinu alkoholu a byl zatčen. Alpská oblast, kde se neštěstí stalo, leží nedaleko hranic s Rakouskem a je oblíbená u milovníků zimních sportů. Místem nehody byla hlavní třída, kde je množství hotelů a penzionů a také autobusová zastávka. Podle DPA se už několikrát objevily stížnosti, že místem jezdí auta příliš rychle.