Australští hasiči bojují s požáry i na Boží hod vánoční

Krátkého ochlazení a lehkých přeháněk se snažili ve středu využít australští hasiči v boji s rozsáhlými požáry, které především jihovýchod země sužují už několik týdnů. Pod kontrolu se jim je ale ani na Boží hod vánoční dostat nepodařilo, informovala agentura Reuters. Australští meteorologové přitom na následující dny předpovídají opět sucho a teploty až 45 stupňů Celsia.

Lehké dešťové přeháňky sice dvěma tisícům hasičů v okolí Sydney trochu pomohly, na celkové situaci toho ale příliš nezměnily. Úřady se navíc obávají, že v Modrých horách (Blue Mountains) západně od pětimilionového Sydney by se mohlo několik menších požárů do víkendu spojit do jednoho obrovského.

Hasičům, mezi kterými je řada dobrovolníků, poděkovala za jejich práci a nasazení přes vánoční svátky premiérka státu Nový Jižní Wales Gladys Berejiklianová. Na snídani připravené pro hasiče ve městě Colo zároveň připustila, že v následujících dnech se může situace ještě zhoršit.

Tradičního vánočního poselství k vyjádření díků hasičům využil také australský premiér Scott Morrison. "Ve chvíli, kdy se těšíme na nový rok a slavíme tyto Vánoce, chci poděkovat všem těm, kteří slouží svému národu," řekl premiér.

Morrison v posledních dnech čelil kvůli rozsáhlým požárům kritice. Kromě klimatické politiky jeho vlády se na něj kritika snesla i za to, že v době požárů odjel s rodinou na dovolenou na Havaj. Premiér se za to omluvil, dovolenou přerušil a předčasně se vrátil do vlasti.

Od začátku požárů zemřelo v Austrálii nejméně devět lidí, mezi nimi i dva dobrovolní hasiči, jejichž auto zasáhl v blízkosti požáru padající strom. Oheň zničil přes 900 domů a 3,7 milionu hektarů vegetace. Léto na jižní polokouli přitom ještě nedosáhlo vrcholu.