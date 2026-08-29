Australský premiér pobouřil vtipem o „melounech“ japonské premiérky

Předseda australské vlády Anthony Albanese čelí kritice kvůli žertu o japonské premiérce, který jeho odpůrci označují za „nepřijatelný a oplzlý“, a vyzvali ho k omluvě. Incident se v Austrálii stal letní politickou kauzou, dostal se i do mezinárodních médií a nakonec se k němu vyjádřil také japonský velvyslanec.
Jádrem kontroverze je Albaneseho výstup v australském podcastu. Premiér v něm dostal nevinnou otázku, jaký byl nejhorší dárek, který kdy na zahraniční cestě obdržel. Albanese po krátké odmlce uvedl, že nedávno dostal dárek, který byl „docela zvláštní, ale nakonec docela dobrý“.
Upřesnil, že šlo o dva královské melouny, které mu při své oficiální návštěvě Austrálie letos v květnu věnovala japonská premiérka Sanae Takaičiová.
Moderátorka Nikki Osborneová se Albaneseho následně zeptala, jak se Takaičiové podařilo „propašovat“ melouny přes australskou celnici – do Austrálie je totiž osobní dovoz živočichů a rostlin včetně plodů přísně zakázán. Při otázce moderátorka gestikulovala oběma rukama před hrudí. Albanese její gesto napodobil a zavtipkoval, že Takaičiová přivezla „párek melounů… jak už to tak bývá“.
Kauza „melon-gate“
Osborneová následně nadhodila, zda Takaičiová „přišla a vypadala jako Pamela Andersonová“ – tedy americká herečka známá mimo jiné výrazným poprsím. Australský premiér proti tomu nic nenamítal.
Podcast sice vyšel již v červenci, v srpnu se ale kauza – v médiích přezdívaná také „melon-gate“ – rozhořela poté, co Šingo Jamagami, bývalý japonský velvyslanec v Austrálii, zveřejnil v předním australském deníku The Australian ostře kritický komentář.
V něm se Jamagami, který působil jako japonský velvyslanec v Austrálii v letech 2020 až 2023, rozhodl bránit čest nejen japonské premiérky, ale i zmíněných královských melounů. Napsal, že Albaneseho vtip byl „nejen neuctivý“, ale také „zrazuje úzké pouto mezi našimi dvěma národy“. Dodal, že „korunní meloun je nejcennějším ovocem v Japonsku a je považován za něco mimořádného“.
Ovoce je pěstováno ve speciálně navrženém skleníku a jeden meloun stojí více než 30 tisíc jenů (asi 4000 korun), dodal bývalý velvyslanec.
Opozice žádá omluvu
Incident se dostal i do australského parlamentu. Členové opozice včetně jejího šéfa Anguse Taylora označili výroky za „vulgární“, „nevkusné“ a „nedůstojné úřadu premiéra“. Zákonodárci z opozice i některá australská média proto vyzvali Albaneseho, aby se japonské premiérce formálně omluvil.
Albanese se tlaku kvůli melounovému incidentu bránil a odmítal, že by se dopustil „vulgárních a nevkusných komentářů o ženách“. Téměř po měsíc trvajícím sporu ale nakonec minulý týden uznal, že „kdybych měl možnost rozhodnout se znovu, do toho podcastu bych nešel“.
Japonsko se k celé věci postavilo podstatně zdrženlivěji než australská opozice a komentátoři. Samotná premiérka Takaičiová se k incidentu veřejně nevyjádřila a japonská vláda se snažila kauzu dál nerozdmýchávat, psala například australská stanice ABC.
Současný japonský velvyslanec v Austrálii Kazuhiro Suzuki nakonec 12. srpna uvedl, že Tokio bylo australskou stranou informováno, že Albanese své komentáře nepronesl způsobem, jakým byly prezentovány v médiích. Zároveň pochválil vztah mezi Albanesem a Takaičiovou.
Kauza navíc získala ještě jednu, nečekanou rovinu. Do australských médií se dostala důvěrná diplomatická komunikace mezi Austrálií a Japonskem, z níž vyplývalo, že Tokio nemělo v plánu kvůli Albaneseho výrokům podnikat žádné oficiální kroky. Postup australských médií Japonsko považuje za „senzacechtivý“, stojí také v dokumentu.
Únik tohoto materiálu však spíše přilil olej do ohně. Opoziční politici obvinili vládu, že mohla komunikaci zveřejnit ve snaze premiéra očistit, a požádali australskou federální policii o prověření možného úniku důvěrné diplomatické komunikace, psala ABC.
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