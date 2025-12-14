Šestnáct mrtvých po střelbě na oslavě židovského svátku v Austrálii. Zemřel i útočník

Při nedělní střelbě na pláži Bondi Beach v Sydney zahynulo 16 lidí, oznámila večer podle agentur policie. Původně se psalo o 12 mrtvých, jedním z nich měl být jeden z útočníků. 40 lidí bylo zraněno. Útok mířil na židovskou komunitu, která na pláži slavila svátek chanuka. Australská policie uvedla, že teroristický útok spáchali pouze dva útočníci, 50letý otec se svým 24letým synem.
Masakr na jedné z nejoblíbenějších a nejznámějších pláží v Austrálii přišel po vlně antisemitských útoků, které v uplynulém roce otřásly celou zemí, připomněla agentura AP. Úřady však nenaznačily, že by minulé události s nedělní střelbou jakkoli souvisely. Podle AP měl nedělní útok nejtragičtější následky za téměř tři desítky let v zemi, jejíž zákony striktně omezují držení zbraní.
"Policie může potvrdit, že při včerejší (nedělní) střelbě na Bondi Beach zemřelo 16 osob a dalších 40 zůstává v nemocnici," uvedla policie Nového Jižního Walesu v pondělí ráno místního času (dnes večer SEČ) na síti X.
Policie podle agentury Reuters později také uvedla, že již nepátrá po možném třetím útočníkovi. Střelci byli podle aktuálního vyjádření policie dva: 50letý otec se svým 24letým synem.
Ministr zdravotnictví Nového Jižního Walesu Ryan Park v místních médiích uvedl, že počet obětí útoku přes noc stoupl na 15 a šestnáctým mrtvým je útočník. Představitel místní židovské komunity už dříve stanici CNN řekl, že mezi oběťmi útoku je také 12leté děvče, které v nemocnici podlehlo svým zraněním.
Park uvedl, že v nemocnici zůstávají další tři děti. "Je to naprosto strašné pro celou obec, ale zejména pro židovskou obec. (...) To, co jsme viděli, bylo to nejhorší, čeho je člověk schopen, ale zároveň i to nejlepší," řekl ministr. Narážel tak zřejmě na neozbrojeného muže, kterému se podařilo jednoho ze střelců holýma rukama odzbrojit.
Šéf australské zpravodajské služby ASIO Mike Burgess uvedl, že jeden z útočníků byl službě známý, ale nebyl vyhodnocen jako bezprostřední hrozba. Policie také sdělila, že na místě prošetřuje řadu podezřelých předmětů, včetně několika improvizovaných výbušných zařízení nalezených ve voze zastřeleného útočníka.
Nedělních oslav na pláži, která bývá o víkendech i tak plná lidí, se podle médií účastnilo přibližně 2000 osob, australská policie hovoří o více než 1000 účastnících. Podle policie k útoku došlo kolem 18:45 místního času (08:45 SEČ).
Izraelské ministerstvo zahraničí oznámilo, že při útoku byl zabit jeden izraelský občan a další byl zraněn. Podle ortodoxního židovského hnutí Chabad, které sponzoruje veřejné akce během významných židovských svátků, je mezi mrtvými rabín Eli Schlanger, jeden z hlavních organizátorů akce.
Premiér Albanese podle deníku The Guardian slíbil vymýtit nenávist, násilí a terorismus. Benjamin Netanjahu útok označil za "chladnokrevnou vraždu" a prohlásil, že Albaneseho už dříve varoval, že podpora palestinské státnosti ze strany Canberry jen přilévá olej do ohně antisemitismu a povede k dalším útokům; izraelský premiér tak v srpnu reagoval na oznámení, že Austrálie hodlá uznat Palestinu jako stát. Nedělní útok odsoudilo také sdružení australských muslimských duchovních. "Takovéto projevy násilí a zločiny nemají v naší společnosti místo," uvedlo a vyzvalo k potrestání pachatelů.
Australská židovská asociace na sociální síti X zveřejnila video, které zachycuje střelbu. Izraelský server N12 na X zveřejnil také video, které ukazuje neznámého muže v bílé košili, jenž na parkovišti zasáhl proti jednomu ze střelců a zbavil jej zbraně. Videoklip se rychle rozšířil po sociálních sítích, kde lidé muže oslavují jako hrdinu, který zřejmě pomohl zachránit mnoho životů. Podle místních médií je jím 43letý majitel obchodu s ovocem jménem Ahmed al Ahmed; po incidentu byl převezen do nemocnice se dvěma střelnými poraněními.
Útok odsoudili končící premiér Petr Fiala (ODS) i jeho nástupce, designovaný předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Soustrast rodinám obětí vyjádřili i další čeští politici. Babiš střelbu na pláži Bondi Beach v Sydney označil za odporný a neospravedlnitelný teroristický čin, Fiala za akt čirého zla.
Chanuka je židovský osmidenní Svátek světel, který připomíná znovuvysvěcení jeruzalémského chrámu a údajný zázrak, při němž malé množství oleje hořelo osm dní.
