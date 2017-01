Austrálii trápí extrémní počasí, žene krokodýly do měst. Tisíce ryb hynou ve špinavé vodě

před 29 minutami

Kvůli povodním a extrémnímu suchu se v Austrálii přesunují krokodýli do měst a ryby v řekách hynou. Ekologové to vysvětlují tím, že se po letech sucha dostala povodňová voda do vnitrozemí, kde změnila stagnující, kontaminované vodní plochy na řeky. Sydney mezitím míří k rekordně horkému létu. V úterý tu teplota vystoupila na 38 stupňů.

Sydney – Extrémní počasí s povodněmi v jižní části země a extrémním horkem na severovýchodě sužuje Austrálii. To způsobuje chaos i v místní přírodě. Zatímco na jihu se po povodních dostali krokodýli až do centra Darwinu či jeho satelitního souseda Palmerstonu, nedaleko Brisbane se našly tisíce uhynulých krabů a v řekách plavou mrtvé ryby včetně australských paokounů, informoval zpravodajský server The Times.

Podle ekologů ryby hynou proto, že se po letech sucha při povodních dostala povodňová voda do vnitrozemí, kde změnila stagnující, kontaminované vodní plochy na řeky. V nich je ale snížená hladina kyslíku a ryby ani další živočichové v nich nemohou přežít.

Sydney mezitím míří k rekordně horkému létu. V úterý tu teplota vystoupila na 38 stupňů a jednalo se už o osmý den, kdy teplota ve městě dosáhla alespoň 35 stupňů. Stačí už jen jeden podobně horký den, a toto léto vyrovná rekord z roku 1896.

Žena z australského Severního teritoria neuvěřitelně riskovala, když k ní plaval krokodýl mořský. Největšího plaza současnosti zahnala botou. | Video: Reuters | 00:54

autor: ČTK