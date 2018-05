Velký bariérový útes umírá, Austrálie ho chce zachránit obří investicí. Příliš pozdě, říkají vědci

před 2 hodinami

Australská vláda oznámila, že dá půl miliardy australských dolarů na záchranu Velkého bariérového útesu. Ten postupně umírá.

Canberra - Korálové útesy ze světových moří rychle mizí. Nejvíce je to vidět na Velkém bariérovém útesu u australského pobřeží. Jeho obrovské části, které se táhnou několik set kilometrů, vybledly a v posledních dvou letech zahynuly. Velká část škod je přitom nevratná.

Korálové útesy sice pokrývají méně než 0,1 procenta oceánů, ale jsou domovem pro čtvrtinu veškerého mořského života. Velký význam pak mají i v oblasti turismu a ekonomiky.

Australská vláda se proto rozhodla v případě Velkého bariérového útesu zakročit. Koncem dubna vyčlenila na jeho ochranu půl miliardy australských dolarů (zhruba osm miliard korun). Podle amerického listu The New York Times jde o největší investici do tohoto ekosystému v historii země.

The Great Barrier Reef is dying -- and Australia's $500 million attempt to save it may not be enoughhttps://t.co/IUUZBs1Pvf#GreatBarrierReef pic.twitter.com/Bb0AW47qri — Environmental Info (@ejn_greencareer) May 2, 2018

Vědci ale upozorňují, že ani to nemusí stačit. "Je to příliš málo, příliš pozdě," uvedl Terry Hughes, který vede australské centrum pro studium korálových útesů na Univerzitě Jamese Cooka v Queenslandu.

Jak neutěšená situace je, lze vidět na mapě, kterou Hughes zveřejnil na Twitteru. Znázorňuje stupeň blednutí stovky korálových útesů po celém světě.

Modrá kolečka označují útesy, kde se blednutí zatím neprojevuje. Žlutá kolečka znamenají mírné blednutí, tedy méně než třetiny plochy útesu. Červená kolečka znázorňují kritický stav, kdy je blednutím zasažena více než třetina útesu.

We're not going to fix the challenge of climate change for coral reefs by killing a few starfish in Queensland https://t.co/sdD10glic8 pic.twitter.com/HCPNr5wauH — Terry Hughes (@ProfTerryHughes) April 28, 2018

Důležité pro planetu i ekonomiku

Peníze z australského rozpočtu půjdou na zlepšení kvality vody, přesvědčování farmářů, aby používali méně hnojiv, a na boj s hlavním dravcem - hvězdicemi trnitými, které zabíjejí korály a živí se jimi. Další finance směřují třeba na výzkum, který má za cíl vyšlechtit v laboratořích odolnější korály.

"Zlepšíme monitorování zdravotního stavu útesu," řekl australský ministr životního prostředí Josh Frydenberg při své návštěvě města Cairns, které je populární coby výchozí bod pro turisty, kteří směřují k útesu.

"Čím více porozumíme útesu, tím lépe jej budeme moci chránit," dodal.

Útesy jsou nejen díky turismu velmi důležité pro ekonomiku. Podle celosvětových odhadů z roku 2014, na které se odvolává server Quartz, z korálů plyne do globální ekonomiky skoro 10 bilionů dolarů ročně (v přepočtu 213 bilionů korun).

Tyto křehké ekosystémy ale po celé planetě hromadně vymírají především kvůli změně klimatu. Vadí jim vyšší teploty oceánů a kyselost vody.

Raději bojovat s klimatickými změnami

Aby se korálům pomohlo v dlouhodobém horizontu, ať už v Austrálii, nebo jinde, je podle vědců nutné dostat klimatickou změnu pod kontrolu. Bylo by to efektivnější než velké investice do přímé záchrany.

"Vědci dobře vědí, co zabíjí korál na Velkém bariérovém útesu - je to přebytečné teplo, které pochází ze spalování fosilních paliv," uvedl americký ekolog Bill McKibben. "Kdyby australská vláda myslela záchranu útesu vážně, byla by ochotna postavit se průmyslu odpovědnému za škody."

Millions pledged to save the Great Barrier Reef, but scientists say it won't solve the problem https://t.co/PX3zohPHYP via @mashable pic.twitter.com/Bg44I3PMry — Climate Central (@ClimateCentral) May 2, 2018

Kritici poukazují například na to, že vláda finančně podporuje těžbu plynu a uhlí. A také chce otevřít nový důl na severu Austrálie, který by patřil k největším na světě. Uhlí z něj by se navíc převáželo na lodích poblíž útesu.

Velký bariérový útes se táhne podél australského pobřeží v délce přes dva tisíce kilometrů a je široký až 150 kilometrů. Jde tak o největší korálový útvar na světě. Tvoří ho 2600 oddělených korálových útesů a 300 korálových ostrůvků. Je domovem zhruba 400 druhů korálů, 240 druhů ptáků a 1500 druhů ryb.

Od roku 1981 je Velký bariérový útes na seznamu přírodního dědictví UNESCO.

