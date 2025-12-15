Austrálie má nového hrdinu. Kdo je muž, který holýma rukama odzbrojil teroristu

Dvanáctiletá dívka, rabín i 87letý přeživší holokaustu – to jsou některé z obětí dvou teroristů, kteří pozabíjeli nejméně šestnáct lidí při oslavě židovského svátku chanuka v Sydney. Obětí mohlo být mnohem více – kdyby jednoho z útočníků nakonec nezastavil odvážný civilista s překvapivým jménem.
Bylo poledne místního času, když na stovky shromážděných Židů na jedné z nejznámějších australských pláží – Bondi Beach – začali střílet dva muži z lávky pro pěší nad parkovištěm poblíž pláže. Ze záběrů je zřejmé, jak se lidé vrhli na zem ve snaze se krýt. Na rozsáhlém prostoru (pláž je dlouhá jeden kilometr) zjevně řada z nich netušila, odkud vlastně výstřely přicházejí. Někteří utíkali, jiní se snažili telefonovat, další se opatrně rozhlíželi.
Rodiče chránili své děti vlastními těly. Teror trval zhruba deset minut, během nichž si dva střelci, otec a syn ve věku 50 a 24 let, vybírali oběti a pálili legálně vlastněnými zbraněmi – brokovnicí a loveckou opakovačkou. Svědci později vypověděli, že výstřelů bylo několik desítek, údajně až padesát.
Konec řádění učinil až příjezd policie, která na lávce zastřelila otce. Skutečným hrdinou se ale stal muž v bílém tričku, který se přiblížil ke střílejícímu druhému útočníkovi (otci) jen s holýma rukama, skočil na něj a po krátkém souboji se mu podařilo vyrvat mu zbraň, pravděpodobně brokovnici. Pachatel potom utekl směrem k lávce, kde se připojil k synovi, který celou dobu střílel kulovnicí vybavenou kolimátorem (optickým zařízením pro přesnější střelbu).
Na lávce měli pravděpodobně další zbraně (otec jich vlastnil legálně šest), protože na záběrech je vidět, jak po chvíli z lávky střílí oba muži. To jsou ale už dále od prchajících lidí a chvíli poté jsou zpacifikováni policií. Otce policisté zastřelili, syna zranili a zatkli.
Zadrženého úřady identifikovaly jako Navída Akrama. On i jeho otec (jeho jméno dosud úřady nezveřejnily) jsou libanonského původu (v Austrálii žije od 80. let početná libanonská komunita) a muslimové. Podle listu Daily Mail přijeli v autě s vlaječkou Islámského státu.
Navíd byl v hledáčku australských tajných služeb kvůli radikalizaci, ale nebyl považován za bezprostřední hrozbu. Jeho otec měl zbrojní průkaz na celkem šest zbraní – opakovacích kulovnic a brokovnic. V Austrálii je poměrně přísná zbraňová legislativa a pro držení podobných zbraní musíte projít zkouškami a prokázat důvod k jejich držení (například členství v loveckém či sportovním klubu, život na farmě atd.).
Samonabíjecí zbraně jsou v Austrálii zakázané od roku 1996, kdy duševně narušený Martin Bryant postřílel ze samonabíjecí pušky Ar-15 a FN-FAL v Port Arturu v Tasmánii 35 lidí.
Největší pozornost ale vzbudil hrdinný muž, který odzbrojil Akrama staršího. Je jím totiž také Libanonec – 43letý Ahmed al-Ahmed, majitel obchodu s ovocem a zeleninou ze Sutherland Shire v Sydney a otec dvou dětí.
Jeho čin ocenil i oficiální twitterový účet Státu Izrael v arabštině: „Muslimský hrdina zachránil židovské životy při masakru v Sydney… je to místní muslim jménem Ahmed, 43 let, který žije a pracuje v Sydney. Ahmed byl při neutralizaci teroristy postřelen, ale ten den se mu podařilo zachránit mnoho životů. Stejně jako o 800 dní dříve, během útoku v Izraeli 7. října, arabsko-izraelští hrdinové jako Yousef Ziadneh zachraňovali židovské životy, i Ahmed riskoval svůj život, aby zachránil Židy během masakru.“
Mezi oběťmi obou teroristů je i organizátor akce, rabín Eli Schlanhger, otec pěti dětí. Narozen v Anglii, do Austrálie se přistěhoval před osmnácti lety. Vedl v Bondi (ve kterém se po druhé světové válce usadilo mnoho židovských imigrantů z východní Evropy) pobočku vlivného chasidského hnutí Chabad. Před dvěma měsíci se mu narodilo dítě. Byl známý neortodoxními metodami. Na vlnu antisemitských útoků v Austrálii reagoval loni virálním videem, jak tančí chasidské tance na ulici. Když australský premiér Anthony Albanese oznámil úmysl uznat palestinský stát, napsal mu otevřený dopis, v němž ho varoval před tímto „aktem zrady“.
Dalším zabitým byl 87letý Alex Kleytman, přeživší holokaustu původem z Ukrajiny. Právě oslavil šedesát let od svatby a těšil se ze dvou dětí a jedenácti vnoučat. Zahynul i jeden francouzský občan – Dan Elkayam, který se do Sydney přestěhoval z Paříže. Pracoval v IT oddělení univerzity v Sydney. „S obrovským smutkem jsme se dozvěděli, že mezi oběťmi ohavného teroristického útoku, který zasáhl židovské rodiny shromážděné na pláži Bondi Beach v Sydney v první den svátku Chanuka, byl i náš krajan Dan Elkayam,“ napsal na Twitteru ministr zahraničí Francie Jean -Noel Barrot.
Alex Ryvchin, spolupředseda výkonné rady australských Židů, řekl CNN, že jeho přítel „přišel o svou dvanáctiletou dceru, která podlehla svým zraněním v nemocnici“. Jméno dívky ale zatím nebylo zveřejněno.