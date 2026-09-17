Austrálie kvůli omezení migrace zpřísní pravidla pro zahraniční studenty i víza

Austrálie v souvislosti s rostoucí debatou o vysoké míře migrace zpřísní pravidla pro zahraniční studenty a získání některých víz. Ve čtvrtek to podle agentury Reuters uvedl australský ministr vnitra Tony Burke.
S novými opatřeními bude zaveden losovací systém pro mladé cizince kombinující cestování a dočasnou práci v zahraničí, kteří si budou chtít prodloužit svá víza typu pracovní dovolené. Všechna návštěvnická víza budou obsahovat ustanovení o zákazu dalšího pobytu, která jejich držitelům znemožní zůstat v Austrálii v době, kdy žádají o jiné vízum, například partnerské.
Zahraničním studentům bude povoleno prodloužit si studentská víza pouze v případě, že postoupí na vyšší stupeň vzdělání. Někteří studenti z tichomořských ostrovních států a jihovýchodní Asie budou moci přivést své partnery a děti, u většiny studentských víz ale nebudou spolužadatelé povoleni. Manželé a partneři zahraničních studentů mohou v současnosti v zemi s určitými omezeními pracovat.
Reformy by mohly snížit roční čistou migraci z nynějších přibližně 300 000 na zhruba 225 000 lidí do roku 2028, což zhruba odpovídá úrovni před pandemií covidu-19. Životní náklady a imigrace se totiž v nedávných průzkumech veřejného mínění trvale řadí mezi hlavní obavy australských voličů.
Krok vlády přichází poté, co krajně pravicová strana One Nation, která v posledních průzkumech zaznamenává prudký nárůst popularity, tento týden prohlásila, že do tří let sníží počet dočasných migrantů o 750 000, aby Australanům poskytla „prostor k nadechnutí“.
Burke odmítl tvrzení, že by ohlášené změny byly politicky motivovány rostoucím úspěchem pravicové strany. Austrálie podle něj zpřísní postup vůči osobám s neplatnými vízy tím, že mimo jiné najme 100 dalších úředníků pro kontrolu dodržování předpisů a zváží možnost využít karanténní zařízení v Melbourne z období pandemie k ubytování zadržených imigrantů.
Zahraniční vzdělávání přispělo do australské ekonomiky v roce končícím loňským červnem 53,6 miliardami australských dolarů (nyní přes 809 miliard Kč) a stalo se tak čtvrtým největším vývozním artiklem země. Navzdory tomu jsou zahraniční studenti ústředním bodem snah středolevé labouristické vlády o omezení migrace.
Poplatky za žádosti o studentská víza vzrostly za poslední čtyři roky téměř o 300 procent na 2500 australských dolarů. Zpřísněny byly i požadavky na znalost angličtiny a potřebná minimální výše úspor pro žadatele o víza pro absolventy.
Po tom, co Austrálie v únoru 2022 po téměř dvouletém uzavření hranic v důsledku pandemie opět otevřela své hranice, došlo k prudkému nárůstu migrace. Přispěli k němu zejména zahraniční studenti, cizinci na pracovní dovolené a dočasní pracovníci. V posledních dvou letech však jejich počet klesá. Čistá zahraniční migrace dosáhla v roce končícím 30. červnem 2025 hodnoty 306 000, přičemž více než polovinu tvořili zahraniční studenti.
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