Australané při pátrání po letu MH370 našli vraky lodí. Pochází z 19. století a potopila je exploze

Obchodní plachetnice v 19. století patrně převážely uhlí. Jejich vrak zaznamenaly sonary.

Perth (Západní Austrálie) - Pátrání po troskách malajsijského boeingu MH370 má zajímavý "vedlejší efekt". Vyšetřovatelé před třemi lety náhodou na mořském dně narazili na dva vraky lodí. Nyní informovali, že se jedná o obchodní plachetnice z 19. století, které se zřejmě potopily kvůli explozi.

Australský pátrací tým objevil trosky v květnu a prosinci 2015 v Indickém oceánu u západního pobřeží Austrálie. Právě v těchto místech v březnu 2014 zmizel letoun aerolinek Malaysia Airlines.

Neznámé objekty, které byly zaznamenány pomocí sonaru, se nacházely téměř čtyři kilometry hluboko pod povrchem oceánu. Expertům musel při pátrání pomoct i podmořský dron.

"Jde o vůbec nejhlouběji položené vraky, jaké se kdy v Indickém oceánu našly," citoval deník The Guardian Rossa Andersona z Muzea Západní Austrálie v Perthu.

Experti věří, že dvojice obchodních lodí převážela náklady uhlí a ztroskotala po blíže nejasném výbuchu. Plavidla podle nich mohla na obchodní trase z Evropy do Asie mířit do australského přístavu pro pomoc.

"Důkazy naznačují, že se lodě potopily v důsledku katastrofické události, jako je exploze. To tehdy nebylo v případě přepravy nákladů s uhlím nic výjimečného," vysvětlil Anderson pro web BBC.

První vrak nalezený v květnu by mohl být pozůstatek lodi jménem W. Gordon, která cestovala ze Skotska do Austrálie v roce 1877 s deseti pasažéry, nebo plachetnice Magdala plující o pět let později z Walesu do Indonésie. Vrak druhé lodi by mohl patřit plavidlu West Ridge. To v roce 1883 mířilo z Anglie do Indie a kromě uhlí vezlo také 28 námořníků.

Vyšetřovatelé po troskách letu MH370 dál pátrají. Zmizelý let mířil z Kuala Lumpuru do Pekingu a je bezesporu jednou z největších leteckých záhad v dějinách. Ani čtyři roky od tragédie se nepodařilo zjistit, co se po zmizení z radarů s boeingem stalo. Na palubě tehdy cestovalo 239 lidí.

