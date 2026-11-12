Ať za Evropu s Ruskem mluví Meloniová, žádá Babiš. Vyslovil i jiná jména

Český premiér Andrej Babiš si jako evropské představitele pro mírová jednání s Ruskem dokáže představit italskou premiérku Giorgiu Meloniovou, premiéry Polska a Británie Donalda Tuska a Andyho Burnhama, nebo ministerskou předsedkyni dánské vlády Mette Frederiksenovou. Za důležitou považuje i účast předsedy Evropské rady Antónia Costy.
Babiš to ve čtvrtek řekl novinářům v Dublinu při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC). Věří, že o konkrétních jménech se bude hovořit na pátečním neformálním summitu Evropské unie.
„Máme skvělé lídry, kteří samozřejmě v tom kontextu mohou mít slovo, nebo prokázali, že jsou lídry. Například italská premiérka, dánská premiérka, britský premiér, polský premiér,“ řekl Babiš o možných evropských vyjednavačích. „A samozřejmě António Costa. Musí to být na úrovni Evropské rady, protože Evropská rada schvaluje evropský rozpočet a samozřejmě je tam přímá vazba na financování Ukrajiny,“ dodal český premiér.
Babiš rovněž poukázal na to, že Evropa dosud o konkrétních osobnostech nejedná. „Doufejme, že zítra budeme mluvit o jménech,“ dodal. Například Frederiksenová už ale médiím řekla, že o roli vyjednavačky zájem nemá.
Významnou roli v podpoře Ukrajiny, která se od roku 2022 brání ozbrojené ruské agresi, hraje Británie. Ta členskou zemí Evropské unie není, spolu s Francií je však klíčovou zemí takzvané koalice ochotných.
Ve středu skončila dvoudenní trojstranná mírová jednání v Abú Zabí mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy, která byla první od letošního února. Evropští zástupci byli sice přítomni, rozhovorů se ale přímo nezúčastnili. Zatím ovšem není jasné, kdy se vybraný zástupce Evropy do jednání o konci války zapojí, výhrady proti tomu dosud má Rusko.
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