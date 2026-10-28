„Ať si koupí letenku...“ Evropští spojenci zřejmě při jednání o Ukrajině ostrouhají

Hovořit o třístranné americko-rusko-ukrajinské schůzce v Abú Dhabí je zatím předčasné, Rusko je dosud ve stadiu příprav na jednání o Ukrajině, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov se navíc nechal slyšet, že Evropané zřejmě při vyjednávání nebudou hrát žádnou zásadní roli a na schůzky přizváni nebudou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj britskému listu The Sun řekl, že trojstranná schůzka by se mohla uskutečnit 10. listopadu. Kreml ústy poradce ruského prezidenta vyloučil, že by se jednání zúčastnili i zástupci evropských zemí.
„V této fázi je předčasné hovořit o jednáních v Abú Dhabí. Existuje sice předběžná shoda, že se takové setkání v blízké budoucnosti uskuteční, a Abú Dhabí bylo skutečně zmíněno jako možné místo konání, to vše je pravda. Celkově vzato jsme však stále ve fázi příprav,“ řekl Rjabkov podle státní agentury TASS.
Server RBK-Ukrajina označil za nečekané prohlášení, že Abú Dhabí nemusí být místem jednání o ukončení války, kterou Rusko pátým rokem vede proti Ukrajině.
Nicméně Rjabkovo vyjádření bylo nejednoznačné: diplomat sice nepotvrdil, že se jednání v Abú Dhabí uskuteční, ale ani neoznámil zrušení schůzky, poznamenal portál. Upozornil, že poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov a mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov téměř současně uvedli, že datum rozhovorů v Abú Dhabí bude brzy oznámeno.
Naděje na průlom jsou mizivé
Původně byl termín předběžně stanoven na konec listopadu, ukrajinský prezident nicméně uvedl, že ke schůzce by mohlo dojít už 10. listopadu. Kyjev si přeje, aby se tak stalo co nejdříve, navrhl už tuto neděli, ale vyčká, až proběhnou volby ve Spojených státech, poznamenal The Sun. Podle listu jsou naděje na zásadní průlom mizivé, zejména vzhledem ke zhoršujícím se vztahům mezi Washingtonem a Kyjevem.
Zelenskyj v rozhovoru také varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina nehodlá za mír zaplatit přílišnými ústupky, a také dal najevo, že Trump musí změnit svůj postoj a přestat se Putinovi podbízet.
„Nikdo se je pozvat nechystá“
Ukrajinský prezident později, na společné tiskové konferenci s nizozemským premiérem, podle serveru BBC News prohlásil, že jednání s Ruskem a USA se uskuteční mezi 6. a 10. listopadem. USA se k tomu dosud nevyjádřily. Poradce ruského prezidenta Ušakov prohlásil, že termín ještě nebyl dohodnut.
Ušakov vyloučil, že by se jednání zúčastnili i zástupci Evropy. „Dohodli jsme se na obnovení třístranných rozhovorů s účastí zástupců Ruska, Ukrajiny a USA. Oni (Evropané) mohou dorazit, jestli si koupí letenky. Ale nikdo se je nechystá pozvat k jednacímu stolu,“ řekl podle agentury Interfax.
Čeká se na Američany
Ukrajinský prezident ve středu podle agentury Ukrinform řekl, že to, zda se jednání v metropoli Spojených arabských emirátů Abú Dhabí opravdu uskuteční, nyní záleží již jen na americké straně.
„Rusové to potvrdili, my jsme to potvrdili. Z mého pohledu už to dnes nezávisí na Rusech ani na nás,“ řekl Zelenskyj. Poznamenal, že hlavní pozornost Washingtonu nyní poutá Blízký východ, kde by se situace mohla vyhrotit.
Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda uvedl, že po rozhovorech s partnery Ukrajiny se zdá, že Moskva schůzku v Abú Zabí vnímá vážně. Očekává se, že tématem debat technických skupin budou například úvodní kroky zaměřené na deeskalaci konfliktu, mimo jiné v energetické či námořní oblasti, výměna zajatců či diskuze o formátu třístranného setkání na nejvyšší úrovni. Ukrajina se chce věnovat také svým prioritám, za které považuje ukončení války a svou bezpečnost.
Trump ve středu novinářům bez dalšího upřesnění řekl, že Putin a Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít.
Ruská vojska v únoru 2022 na Putinův rozkaz zahájila invazi na Ukrajinu, čímž Moskva rozpoutala největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi a Moskva okupuje asi 19 procent ukrajinského území.
Trump se od návratu do Bílého domu v lednu 2025 snaží zprostředkovat ukončení války a zahájení mírových jednání. Rusko už dříve opakovaně uvedlo, že jakákoli jednání s Ukrajinou nebudou důvodem k příměří a že speciální vojenská operace, jak Moskva invazi označuje, bude pokračovat.
Zatímco Kyjev s dosavadními návrhy na příměří souhlasil, Moskva zastavení bojů podmiňuje mimo jiné vydáním celého ukrajinského Donbasu včetně území, které dosud ruské síly nedobyly. Ukrajina územní ústupky odmítá a navrhuje zastavit boje na stávající frontě, což zase nechce Rusko.
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