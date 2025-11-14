Ať se NATO soustředí i na sever, zní z Kanady. V Arktidě čelí agentům Ruska a Číny

"Není překvapením, že CSIS pozoruje sběr kybernetických i nekybernetických informací, které cílí jak na vládu, tak na soukromý sektor v regionu," prohlásil ve čtvrtek Rogers. Nepřátelské národy jsou podle něj v Arktidě stále troufalejší.
Kanadská vláda minulý týden představila federální rozpočet, který vyčleňuje miliardu kanadských dolarů (14,8 miliardy Kč) na novou infrastrukturu v kanadské Arktidě, včetně výstavby nových letišť, přístavů a silnic.
Kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová minulý týden řekla novinářům, že Severoatlantická aliance (NATO) "musí být organizací, která se nesoustředí pouze na východní křídlo, ale která také hledí na sever".
Agenti CSIS letos překazili pokusy Ruska ilegálně nakoupit kanadské zboží a technologie, které chtělo použít ve válce proti Ukrajině, sdělil rovněž Rogers ve svém projevu. CSIS podle něj informovala několik kanadských firem, že společnosti, které chtěly nakoupit jejich zboží a předstíraly, že jsou z Evropy, byly ve skutečnosti napojené na ruské agenty. Kanadské firmy jim poté zboží odmítly prodat.
Čínští špioni usilují o verbování Kanaďanů s vojenskými znalostmi, uvedl Rogers. Kromě hrozeb ze strany Pekingu a Moskvy kanadská zpravodajská služba podle jejího šéfa zmařila potenciálně smrtící hrozby Íránu namířené proti íránským disidentům pobývajícím v Kanadě.