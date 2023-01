"Zrůdy. Nás nedonutí odejít." Tady se Ukrajinci připravují na vpád z Běloruska

Od neděle budou muset cestující z Česka do Číny podstoupit PCR test na koronavirus do 48 hodin před nástupem na palubu letadla, které míří přímo do Číny. Na webu to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze, které opatření upřesnilo. Žádné přímé lety nyní z Česka do Číny a zpět nelétají. Opatření se tak u Čechů týká letů s přestupem.

Provoz na přímé lince Praha - Peking od září 2015 zahájila čínská letecká společnost Hainan Airlines. Počátkem roku 2020 ale společnost spojení zrušila, od té doby žádné nefunguje.

"Cestující si mohou zvolit, zda test absolvují v Česku anebo v místě přestupu na přímý let. Obě varianty jsou možné, každopádně podmínkou je dodržet absolvování testu do 48 hodin před nástupem na palubu přímého letu do Číny," uvedlo konzulární oddělení čínské ambasády.