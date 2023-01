"Zrůdy. Nás nedonutí odejít." Tady se Ukrajinci připravují na vpád z Běloruska

Zatímco na východě Ukrajiny pokračují těžké boje, ukrajinské síly jsou i v dalších částech země v pohotovosti. Ve Volyňské oblasti na hranicích s Běloruskem provádí 100. brigáda ukrajinských ozbrojených sil vojenské cvičení. Jednotku tvoří převážně dobrovolníci z řad učitelů, instalatérů či stavařů, kteří se rozhodli bránit svou vlast před hrozbou útoku z území sousedního Běloruska.

Do Volyňského regionu na severu Ukrajiny se na počátku ledna vydala natáčet britská televizní stanice Sky News. Ukrajinské síly se tam připravují na obranu asi tisíc kilometrů dlouhé hranice s Běloruskem. Konkrétně úsek o délce přibližně 200 kilometrů chrání 100. brigáda ukrajinských ozbrojených sil.

"Proč je to důležité? Je to obrana naší země před spojenými ozbrojenými silami Ruska a Běloruska. Území Běloruska je využíváno k útokům a ostřelování Ukrajiny," popisuje v reportáži televize Sky News seržant Oleksandr Maistruk. V pohraničním pásmu, které je již poseté protitankovými minami, budují strážní stanoviště a rozsáhlé soustavy příkopů.

Mnozí usedlíci ale ve vesnicích na severních hranicích Ukrajiny stále zůstávají a navzdory hrozbě útoku z území Běloruska odmítají svůj domov opustit. "Kam bych měla jít? Je mi 75 let a ty bestie nás nedonutí opustit naši zemi. Ať si umřou sami. Ať je Bůh zničí," svěřila se reportérům Nadia Andreveja z vesnice Vetly vzdálené jen pár kilometrů od běloruských hranic.

"Po Buči, po tom, co tam ty zrůdy provedly, jsem si několikrát pomyslela, že bude lepší, když mě střela zasáhne tady, než abych zažila, co ty zrůdy dělají ukrajinskému lidu," navazuje na ni další z obyvatel vesničky Svetlana Nesteruková.

Bělorusko, nejbližší spojenec Moskvy, se do ruské války proti Ukrajině ještě přímo nezapojilo, dalo nicméně Rusům k dispozici své území a letecké základny. Z běloruského území například vedla ruská vojska na počátku invaze ofenzivu ve směru na ukrajinské hlavní město Kyjev.

Nicméně spekulace o případném zapojení Běloruska v poslední době zesílily i kvůli nedávné návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina v Minsku. Někteří pozorovatelé pokládají další útok z Běloruska za dříve či později nevyhnutelný, protože žádná kratší cesta do Kyjeva nevede. Další odborníci ale poukazují na to, že právě ustavičná, byť možná hypotetická hrozba ze severu nutí Kyjev mít na hranicích s Běloruskem část sil, které by potřebovala na jiných úsecích bojiště.