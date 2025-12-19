Astronauti USA se musí vrátit na Měsíc, nařídil Trump. Řekl, co všechno tam chce dělat

Prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal exekutivní příkaz o americké dominanci ve vesmíru, mimo jiné žádá návrat astronautů na Měsíc do roku 2028 s následným vybudováním trvalé lunární základny či nařizuje umístění jaderných reaktorů na Měsíci i oběžné dráze.
Spojené státy jsou jedinou zemí, která dosud podnikla pilotované lety na Měsíc, naposledy stanul americký astronaut na povrchu přirozené družice Země v prosinci 1972.
S návratem na Měsíc počítá program Artemis, který započal v roce 2017 za prvního mandátu prezidenta Trumpa. Tehdy se předpokládalo přistání astronautů na měsíčním povrchu v roce 2024. Program ale nabral zpoždění. Trump nyní v dekretu zmiňuje přistání do roku 2028.
Dekret dále uvádí, že Američané začnou budovat trvalou lunární základnu do roku 2030. Příkaz dále potvrzuje plány na rozvoj jaderné energetiky v kosmu.
První člověkem na Měsíci se stal Američan Neil Armstrong, který na povrch vystoupil v červenci 1969. Do prosince 1972 následovalo Armstronga 11 dalších Američanů.
Návrat lidí na Měsíc podporuje i nově potvrzený šéf Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jared Isaacman, který ve středu prohlásil, že se tak stane v roce 2028.
Zatímco v 60. a 70. letech 20. století byl lunární program Apollo s přistáním prvních lidí na Měsíci americkým projektem, na programu Artemis spolupracuje s NASA také Evropská kosmická agentura (ESA).
Američané pořád nerozdýchali, co jim Krejčíková provedla. Teď bude napůl jejich
Ve čtvrtek oslavila třicáté narozeniny a odhalila světu, kdo bude její deblovou partnerkou v nadcházející sezoně. Barbora Krejčíková vytvoří podobně jako její bývalá spoluhráčka Kateřina Siniaková česko-americký pár. Právě Američané přitom stále živě vzpomínají na to, co jim provedla před pár měsíci v jednom z jejich tenisových chrámů.
ŽIVĚEvropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur. Česko za půjčku ručit nebude, řekl Babiš
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
"Lidi by si měli uvědomit, že podzim byl slušný." Kouč Sparty překvapil hodnocením
Trenér Brian Priske zhodnotil podzimní část sezony fotbalistů Sparty jako slušnou. A to přesto, že v lize ztrácí sedm bodů na vedoucí Slavii.
