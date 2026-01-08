Astronaut na Mezinárodní vesmírné stanici má problém. NASA zvažuje ukončení mise

Kvůli zdravotnímu problému jednoho z astronautů zvažuje americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). NASA v souvislosti se zdravotním stavem člena posádky zrušil výstup do volného kosmu plánovaný na čtvrtek, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení úřadu.
Mluvčí NASA oznámila, že astronaut, kterého s ohledem na zachování soukromí nejmenovala, je ve vesmírné laboratoři na oběžné dráze ve stabilním stavu. "Bezpečné splnění našich misí je naší nejvyšší prioritou a aktivně vyhodnocujeme všechny možnosti, včetně možnosti předčasného ukončení mise Crew-11," sdělila ve středu mluvčí.
Návrat čtyřčlenné posádky Crew-11 by byl ojedinělým důsledkem zdravotního problému astronauta na palubě ISS, píše Reuters. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.
Posádku mise Crew-11 na ISS na začátku srpna loňského roku dopravila vesmírná loď společnosti SpaceX. Tvoří ji astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov. Jednalo se o první let do vesmíru pro bioložku a polární průzkumnici Cardmanovou, která se stala astronautkou NASA v roce 2017, a také pro Platonova, inženýra vyškoleného v oblasti provozu letounů a řízení letového provozu, který se stal kosmonautem v roce 2018.
Trump dělá něco přelomového, naznačuje amerikanista. Cena útěchy pro Putina je veliká
Maduro byl jako cíl zvolen s ohledem na obhajitelnost jeho zatčení před veřejností, myslí si amerikanista Jiří Pondělíček: „Všichni teď přebírají linku – kdo je proti zásahu, ten obhajuje Madura, je na straně diktatury a proti demokracii.“ Upozorňuje také, že Donald Trump už se v podobném duchu vyjadřuje i o kolumbijském prezidentovi Gustavu Petrovi. Ten byl přitom zvolen v demokratických volbách.
V hlavě máme plastovou lžičku. Mikroplasty nás ohrožují víc, než jsme si mysleli
Loňský rok se podle mnohých vědců zapíše jako přelomový v poznání mikroplastů. Drobné částice, o nichž se již desítky let vědělo, že znečišťují řeky, jezera a oceány, se v posledních letech ukazují jako mnohem závažnější problém. Výzkumy přinesly nové důkazy o tom, že se běžně nacházejí i v lidském těle, potravinách a oblíbených nápojích – a dokonce se dostaly až do mozku.
Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, údajně se je snažila přejet
Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států ve středu zemřela žena. Zastřelil ji jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co se prý pokusila zasahující přejet autem. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent střílel v sebeobraně.
ŽIVĚNejdřív mu vyhrožoval, teď pozval Trump kolumbijského prezidenta do Bílého domu
Americký prezident Donald Trump pozval svého kolumbijského protějška Gustava Petra na návštěvu do Bílého domu. Trump to oznámil na sociální síti Truth Social po telefonátu s tímto levicovým politikem. Stalo se to jen několik dnů poté, co šéf Bílého domu obvinil z Petra s podílu na pašování drog do Spojených států.