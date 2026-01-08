Přeskočit na obsah
Benative
8. 1. Čestmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Astronaut na Mezinárodní vesmírné stanici má problém. NASA zvažuje ukončení mise

ČTK,Zahraničí

Kvůli zdravotnímu problému jednoho z astronautů zvažuje americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). NASA v souvislosti se zdravotním stavem člena posádky zrušil výstup do volného kosmu plánovaný na čtvrtek, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení úřadu.

Nebeské námluvy: Dragon tančí kolem ISS, zítra se spojí
Mezinárodní vesmírná stanice (ISS)Foto: SpaceX
Reklama

Mluvčí NASA oznámila, že astronaut, kterého s ohledem na zachování soukromí nejmenovala, je ve vesmírné laboratoři na oběžné dráze ve stabilním stavu. "Bezpečné splnění našich misí je naší nejvyšší prioritou a aktivně vyhodnocujeme všechny možnosti, včetně možnosti předčasného ukončení mise Crew-11," sdělila ve středu mluvčí.

Návrat čtyřčlenné posádky Crew-11 by byl ojedinělým důsledkem zdravotního problému astronauta na palubě ISS, píše Reuters. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.

Související

Posádku mise Crew-11 na ISS na začátku srpna loňského roku dopravila vesmírná loď společnosti SpaceX. Tvoří ji astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov. Jednalo se o první let do vesmíru pro bioložku a polární průzkumnici Cardmanovou, která se stala astronautkou NASA v roce 2017, a také pro Platonova, inženýra vyškoleného v oblasti provozu letounů a řízení letového provozu, který se stal kosmonautem v roce 2018.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

Trump dělá něco přelomového, naznačuje amerikanista. Cena útěchy pro Putina je veliká

Maduro byl jako cíl zvolen s ohledem na obhajitelnost jeho zatčení před veřejností, myslí si amerikanista Jiří Pondělíček: „Všichni teď přebírají linku – kdo je proti zásahu, ten obhajuje Madura, je na straně diktatury a proti demokracii.“ Upozorňuje také, že Donald Trump už se v podobném duchu vyjadřuje i o kolumbijském prezidentovi Gustavu Petrovi. Ten byl přitom zvolen v demokratických volbách.

Mikroplasty
Mikroplasty
Mikroplasty

V hlavě máme plastovou lžičku. Mikroplasty nás ohrožují víc, než jsme si mysleli

Loňský rok se podle mnohých vědců zapíše jako přelomový v poznání mikroplastů. Drobné částice, o nichž se již desítky let vědělo, že znečišťují řeky, jezera a oceány, se v posledních letech ukazují jako mnohem závažnější problém. Výzkumy přinesly nové důkazy o tom, že se běžně nacházejí i v lidském těle, potravinách a oblíbených nápojích – a dokonce se dostaly až do mozku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama