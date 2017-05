Asadův režim zbudoval u vojenské věznice krematorium, tvrdí USA

před 1 hodinou

Spojené státy mají důkazy, že syrský režim zbudoval krematorium u nechvalně známé vojenské věznice Sidnájá nedaleko Damašku. Informovala o tom agentura Reuters. Existuje podezření, že se režim Bašára Asada zbavuje tisíců vězňů a ukládá je pak do hromadných hrobů. Podle Stuarta Jonese z ministerstva zahraničí se Washington domnívá, že krematorium by mohlo sloužit k likvidaci těl ve věznici, kde Asadova vláda údajně během uplynulých šesti let občanské války nařídila hromadné popravy oběšením v tisícovkách případů. "Důvěryhodné zdroje se domnívají, že mnohá z těl byla vhozena do hromadných hrobů," řekl Jones novinářům, kterým ukázal údajné krematorium na leteckých snímcích.