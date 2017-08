Asad: Nejsme v izolaci a nebudeme spolupracovat se státy, které jsou ve styku s teroristy

před 7 minutami

Syrský prezident Bašár Asad v neděli oznámil, že jeho země nepočítá s žádnou formou spolupráce se státy, které dosud nepřerušily kontakty s teroristickými skupinami. Mezi ty ale řadí i povstalce, kteří usilují o svržení syrského diktátorského režimu. Asad zároveň vyzdvihl spolupráci s Ruskem, Íránem a libanonským Hizballáhem, kteří v syrské občanské válce stojí na jeho straně.

Damašek - Syrský prezident Bašár Asad vyloučil spolupráci Sýrie se zeměmi, které nepřeruší kontakty s teroristickými skupinami. Nemají počítat s žádným druhem spolupráci ani s otevřením ambasád.

Asad používá termín teroristické skupiny nejen pro džihádisty, ale i pro povstalce, kteří bojují za svržení syrského režimu.

"Nebude bezpečnostní spolupráce, otevřené ambasády ani žádná role pro státy, jež tvrdí, že usilují o řešení (syrské krize), dokud tyto země nezruší styky s terorismem. Nejsme v izolaci, jak si tyto země myslí a jak je k tomu vede jejich arogance," řekl Asad před diplomaty v Damašku.

Svá zastupitelství v Damašku uzavřely USA a další západní státy, když v Sýrii v roce 2011 začal občanský konflikt. Letos v květnu se v panarabském listu Al-Haját objevila informace, že francouzský prezident Emmanuel Macron uvažuje o obnovení zastupitelského úřadu, což ale Paříž popřela. Francie patří ke státům, které stojí za oponenty Damašku a požaduje Asadovo odstoupení.

Česká republika své velvyslanectví jako jediná země Evropské unie v Damašku ponechala a tento úřad zastupuje i americkou diplomacii. Praha udržení velvyslanectví v Damašku nepovažuje za zvyšování legitimity Asadova režimu.

Syrský prezident v neděli také řekl, že se sice jeho země ubránila plánům Západu sesadit ho, ale armáda zatím nad povstalci nezvítězila a boje pokračují. Břemeno války podle něj Sýrii pomohly ulehčit spojenecké Rusko, Írán a libanonský Hizballáh.

Ocenil Rusko za to, že pomáhá vyjednávat místní příměří v různých částech Sýrie, a naopak kritizoval americký plán dohodnout se s Ruskem na vytvoření bezpečných zón v Sýrii, jak to navrhl americký prezident Donald Trump. Podle Asada by tak vznikla pouze bezpečná místa pro teroristy.

Asad také ujistil, že pokud se politických, ekonomických a kulturních vztahů týká, bude se Sýrie orientovat na Východ.

Asadova poradkyně Busajna Šaabanová tento týden prohlásila, že syrská válka se chýlí ke konci. Jedním z důkazů je podle ní to, že Sýrie letos poprvé od zahájení bojů uspořádala v Damašku regionální veletrh.

Syrská televize v neděli ale informovala o útoku na vstupní bránu veletržního areálu. Dopadla k němu raketa a několik lidí zranila. Areál je na jihovýchodě syrské metropole, naposledy se jeho brány otevřely v roce 2011.