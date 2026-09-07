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Zahraničí

Asad stavěl reaktor vhodný k výrobě jaderných zbraní

ČTK
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Někdejší tajné zařízení na výrobu jaderného paliva v Sýrii z éry prezidenta Bašára Asada bylo konfigurováno na výrobu jaderných zbraní. Řekl to dnes podle agentury DPA šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.

Bašár Asad, prezident Sýrie
Bývalý prezident Sýrie Bašár AsadFoto: Reuters – © Sana Sana / Reuters
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Nikdy nedokončený reaktor byl navržen pro efektivní výrobu materiálu, který by byl „přímo vhodný pro výrobu jaderných zbraní“, prohlásil Grossi.

Agentura Reuters na začátku měsíce informovala, že MAAE dokončila vyšetřování dřívějších utajovaných jaderných aktivit v Sýrii za vlády rodiny Asadů. MAAE potvrdila, že Sýrie podnikla kroky k nápravě a poskytla jí požadované informace o svých jaderných materiálech a zařízeních.

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Naposledy experti MAAE zabavili v Sýrii tuny tajných zásob uranu a palivových tyčí reaktoru z asadovské éry, napsala dnes DPA.

V roce 2007 Izrael zaútočil a zničil staveniště téměř dokončeného jaderného reaktoru. Již v roce 2011 MAAE dospěla k závěru, že toto zařízení vykazuje podobnosti s reaktorem v Severní Koreji. Tehdy MAAE výslovně neuvedla, zda je syrské zařízení vhodné pro vojenský jaderný program, a bývalé syrské vedení jakékoli takové úmysly popřelo.

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Zatímco současná syrská vláda prezidenta Ahmada Šary s MAAE spolupracuje, íránské vedení spolupráci už měsíce blokuje. Experti MAAE mimo jiné nedostávají vysvětlení ohledně bývalých íránských jaderných zařízení, jejichž účel zůstává nejasný.

Ačkoli jsou Sýrie a Írán dva odlišné případy, Grossi dnes zdůraznil, že i transparentní postoj Sýrie po pádu Asada pomohl obnovit vztahy Damašku s ostatními státy. „Možná by to mělo ostatní přimět k zamyšlení,“ poznamenal Grossi s narážkou na Teherán.

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