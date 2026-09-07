Asad stavěl reaktor vhodný k výrobě jaderných zbraní

Někdejší tajné zařízení na výrobu jaderného paliva v Sýrii z éry prezidenta Bašára Asada bylo konfigurováno na výrobu jaderných zbraní. Řekl to dnes podle agentury DPA šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.
Nikdy nedokončený reaktor byl navržen pro efektivní výrobu materiálu, který by byl „přímo vhodný pro výrobu jaderných zbraní“, prohlásil Grossi.
Agentura Reuters na začátku měsíce informovala, že MAAE dokončila vyšetřování dřívějších utajovaných jaderných aktivit v Sýrii za vlády rodiny Asadů. MAAE potvrdila, že Sýrie podnikla kroky k nápravě a poskytla jí požadované informace o svých jaderných materiálech a zařízeních.
Naposledy experti MAAE zabavili v Sýrii tuny tajných zásob uranu a palivových tyčí reaktoru z asadovské éry, napsala dnes DPA.
V roce 2007 Izrael zaútočil a zničil staveniště téměř dokončeného jaderného reaktoru. Již v roce 2011 MAAE dospěla k závěru, že toto zařízení vykazuje podobnosti s reaktorem v Severní Koreji. Tehdy MAAE výslovně neuvedla, zda je syrské zařízení vhodné pro vojenský jaderný program, a bývalé syrské vedení jakékoli takové úmysly popřelo.
Zatímco současná syrská vláda prezidenta Ahmada Šary s MAAE spolupracuje, íránské vedení spolupráci už měsíce blokuje. Experti MAAE mimo jiné nedostávají vysvětlení ohledně bývalých íránských jaderných zařízení, jejichž účel zůstává nejasný.
Ačkoli jsou Sýrie a Írán dva odlišné případy, Grossi dnes zdůraznil, že i transparentní postoj Sýrie po pádu Asada pomohl obnovit vztahy Damašku s ostatními státy. „Možná by to mělo ostatní přimět k zamyšlení,“ poznamenal Grossi s narážkou na Teherán.
Mohlo by vás zajímat: Hirošima a Nagasaki je trauma. Teď jsou velkým rizikem Indie a Pákistán, říká Smetana
Zrno: Pohřeb Mladiče je políček Západu. Pro mladé je sexy symbol vlastenectví
Tisíce lidí přišly v Bělehradě na pohřeb někdejšího velitele bosenskosrbské armády Ratka Mladiče, který zemřel v Haagu při výkonu doživotního trestu za genocidu a válečné zločiny. Obřad nebyl formálně státní, účast ministrů a vojáků mu ale dala polooficiální charakter. Prezident Aleksandar Vučić se ho ale neúčastní.
ŽIVĚ Rusko varuje před americkými raketami v Evropě. Mohou zničit podmínky pro jednání, tvrdí
V současnosti nepanují podmínky pro věcný dialog s USA o strategické stabilitě, uvedlo v pondělí podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že rozmístění amerických raketových systémů v Evropě včetně Norska by mohlo zničit všechny zbývající podmínky pro takové jednání.
Konec manipulací se sportovními soutěžemi, Česko se připojí k úmluvě
Česko se připojí k úmluvě proti manipulaci se sportovními soutěžemi. V pondělí s tím souhlasila vláda, vyplývá z výsledků jednání. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) ČTK sdělil, že Česko mělo v této oblasti dlouhodobé rezervy. Z evropských zemí úmluvu kromě Česka neratifikovalo jen pět států.
Srbská vláda požádala Vučiče o rozpuštění parlamentu a vyhlášení předčasných voleb
Srbská vláda v pondělí požádala prezidenta Aleksandara Vučiče, aby rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby. Po mimořádném zasedání kabinetu to v televizním vystoupení oznámil premiér Djuro Macut, píše agentura Reuters.
Obce by mohly po taxikářích požadovat zkoušky z češtiny a místopisu
Obce by mohly rozhodovat o tom, zda řidiči taxi, kteří jezdí v jejich katastru, musí mít zkoušky z českého jazyka a místopisu. Navrhují to dva pozměňovací návrhy k novele zákona o silničním provozu, který je ve Sněmovně před třetím čtením.