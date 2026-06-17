Armáda USA zasáhla další loď, viní ji za účast v obchodu s drogami

Americká armáda oznámila další zásah lodi ve východní části Tichého oceánu, kterou označila za zapojenou do obchodu s drogami. Během akce byl zabit jeden člověk, další dva přežili, uvedlo v noci na středu na síti X velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti operace v Karibiku a Střední i Jižní Americe.
„Plavidlo proplouvalo známými trasami (využívanými) pro nelegální obchodování s drogami ve východním Pacifiku a bylo zapojeno do operací týkajících se nelegálního obchodu s narkotiky,“ uvedlo velitelství, které podle svých slov informovalo americkou pobřežní stráž, aby mohla pátrat po přeživších.
Tyto americké útoky jen zřídka někdo přežije, napsala agentura Reuters, podle níž si údery americké armády tohoto typu od loňského září vyžádaly více než 200 mrtvých.
Spojené státy loni v září zahájily útoky proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky označují za narkoteroristy. Americký prezident Donald Trump dříve uvedl, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely v Latinské Americe, a útoky označil za nutnou eskalaci k potlačení pašování drog do země.
Trumpova administrativa nikdy neposkytla spolehlivé důkazy na podporu tvrzení, že zasažené lodě se skutečně podílely na obchodování s drogami. Legalita této kampaně, která oficiálně míří na drogové kartely vyvážející narkotika do Spojených států, vyvolává debatu jak na mezinárodní úrovni, tak i v rámci americké politiky.
Experti a obhájci lidských práv zpochybňují legálnost těchto útoků a organizace jako je Human Rights Watch nebo Amnesty International je označují za mimosoudní popravy, napsal Reuters.
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