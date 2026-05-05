Armáda USA zabila na lodi v Karibiku dva lidi, označila je za narkoteroristy

Armáda Spojených států při útoku na loď v Karibském moři zabila dva lidi. Oznámilo to velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovala neupřesněná teroristická organizace. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog.

FILE PHOTO: Vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman’s Musandam province
Trumpova administrativa nikdy neposkytla spolehlivé důkazy na podporu tvrzení, že zasažené lodě se skutečně podílely na obchodování s drogami. Legalita této kampaně, vyvolává vášnivou debatu jak na mezinárodní úrovni, tak i v rámci americké politiky. (Ilustrační foto)
Spojené státy loni v září zahájily útoky proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky označují za narkoteroristy. Americký prezident Donald Trump dříve uvedl, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely v Latinské Americe, a útoky označil za nutnou eskalaci k potlačení pašování drog do země.

Trumpova administrativa nikdy neposkytla spolehlivé důkazy na podporu tvrzení, že zasažené lodě se skutečně podílely na obchodování s drogami. Legalita této kampaně, která oficiálně míří na drogové kartely vyvážející narkotika do Spojených států, vyvolává vášnivou debatu jak na mezinárodní úrovni, tak i v rámci americké politiky. Experti a představitelé OSN tyto činy odsoudili jako mimosoudní popravy.

Nová dokumentární série Vina: Případ fakulta pojednává o masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
„Už není cesty zpět, jsem masový vrah." Nové pohledy na případ střelce z fakulty

David K. zavraždil v prosinci 2023 17 lidí: 14 studentů a učitelů, novorozence s jeho otcem v Klánovickém lese a svého vlastního otce doma. Případ byl rychle uzavřen s tvrzením policie, že nepochybila. Přesto zůstávají nezodpovězené otázky: Mohla policie vraha zastavit? Je špatný novinář ten, který klade otázky, nebo ten, kdo se spokojí s oficiální verzí?

S výletní lodí u Kapverd zdravotníci nově spojují sedm případů hantaviru

S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují sedm možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu.

