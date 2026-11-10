Armáda USA stáhla další letouny z britské základny kvůli hrozbě z Íránu

Armáda Spojených států v pondělí stáhla své letouny z další letecké základny v Británii kvůli hrozbě ze strany Íránu, píše deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje. Tankovací letouny ze základny Mildenhall přesunula mimo jiné do Německa.
Stalo se tak několik týdnů poté, co USA stáhly své bombardéry z britské letecké základny Fairford po incidentu, který britské úřady vyšetřují jako možný pokus o teroristický útok na toto zařízení využívané Američany k náletům na cíle v Íránu.
O tom, zda hrozba pro základnu Mildenhall byla bezprostřední či spíše obecného charakteru, američtí činitelé stále vedou diskuse, uvedly zdroje WSJ. Mluvčí amerického letectva se podle deníku odmítl k přesunu vyjádřit.
USA minulý měsíc stáhly všech 12 amerických bombardérů B-1 ze základny Fairford po bezpečnostním incidentu, při němž bylo nedaleko základny zatčeno pět mužů ve věku 23 až 25 let pro podezření z trestných činů souvisejících s výbušninami a z přípravy teroristického útoku. Všech pět britských občanů úřady později propustily na kauci a vyšetřují je na svobodě. Propustily i 27letého britsko-íránského občana a 22letého Brita, které policie zadržela nezávisle na sobě ve Westminsteru v centrálním Londýně.
Okolnosti incidentu, které zůstávají z velké části neobjasněné, vzbudily pozornost v době zvýšených obav z dopadu války mezi USA a Íránem na západní státy, poznamenala agentura Reuters.
Britský premiér Andy Burnham v říjnu uvedl, že pokus o útok na základnu Fairford téměř určitě řídily íránské revoluční gardy, což íránský velvyslanec v Británii popřel.
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