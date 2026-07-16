Americká začne vojákům provádět screening na testosteron

Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že příslušníci ozbrojených sil starší 30 let budou nově při pravidelných každoročních lékařských prohlídkách podstupovat měření hladiny testosteronu. Šéf Pentagonu to uvedl ve videoprohlášení na síti X.
Hegseth uvedl, že schválil screeningový program, který zajistí, aby měli vojáci „správné hladiny testosteronu potřebné k nejlepšímu výkonu“. Těm s nízkými hladinami bude nabídnuta zdarma a na dobrovolné bázi hormonální substituční terapie.
„Všichni příslušníci aktivní služby i záložních složek ve věku 30 let a starší podstoupí v rámci pravidelného zdravotního vyšetření povinné screeningové vyšetření na nedostatek testosteronu,“ uvedl hlavní mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Dodal, že příslušníci ozbrojených sil mladší 30 let budou moci o toto vyšetření požádat dobrovolně.
„Našim vojákům dlužíme tu absolutně nejlepší lékařskou péči na světě a tento program tuto povinnost plní,“ sdělil Hegseth. „Péče o vaše zdraví znamená zajistit, abyste zůstali silní, odolní a schopní, a to nejen pro vaše příští nasazení, ale po celý zbytek života, abyste se mohli naplno rozvíjet i dlouho poté, co odložíte uniformu,“ dodal.
Užívání testosteronu z jiných než zdravotních důvodů, jako je například umělé zvyšování svalové hmoty, a to bez lékařského předpisu, je v armádě přísně zakázáno, poznamenal zpravodajský server BBC. Hegseth ve videu uvedl, že nový program nemá za cíl umělé zvyšování objemu svalové hmoty.
Hegsethovo oznámení přichází poté, co americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší a další představitelé vlády oznámili záměr odstranit překážky bránící zdravotníkům v předepisování testosteronu mužům.
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v červnu požádal o odstranění zmínek o bezpečnosti a účinnosti z označení přípravků pro testosteronovou substituční terapii a navrhl zmírnit omezení týkající se předepisování testosteronových přípravků.
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