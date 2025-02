"Drby" z nejvyšší ruských míst. Armáda se možná připravuje na brzký konec války

Důstojníci ruské armády systematicky nutí rekruty, kteří bojují na Ukrajině od roku 2022, aby podepsali profesionální smlouvu s ministerstvem obrany. Se zjištěním přišlo ruské nezávislé médium Verstka, které se odvolává na desítky vojáků z různých jednotek. Mohlo by také jít o signál, že Rusové se připravují na ukončení "speciální vojenské operace", jak Kreml nazývá agresivní válku proti Ukrajině.

"Ti, kteří kontrakt nepodepíšou, jsou buď okamžitě posláni k útočným jednotkám, nebo jsou zbaveni svého postavení a posláni bůhvíkam," řekl jeden ze zdrojů novinářům. Pokud jsou vojáci posláni do útoku, znamená to, že mají podle armády asi 10-15 % na přežití a hrozí, že se ocitnou v takzvaném mlýnku na maso.

Ruští armádní důstojníci nutí podle zdrojů Verstky rekruty ke smluvní službě všude, kde je najdou. Snaží se tak získat i zraněné, kteří se zotavují po operaci. Mobilizovaní vojáci také nedostávají čas na rozmyšlenou. Někteří popsali, že velitel čekal na rozhodnutí do večera, jiní dostali na odpověď dvě hodiny.

Podle vojáků a jejich příbuzných záleží na veliteli, jestli vojákovi nabídne smlouvu "lidským způsobem" bez výhrůžek, nebo na něj bude vyvíjet nátlak a zastrašovat ho, dokud smlouvu nepodepíše.

"Nabízeli to i našim klukům, že prý budou mít víc peněz, ale odmítli," popsala reportérům manželka jednoho mobilizovaného vojáka. "Stejně pak skončíte v útočných jednotkách, pokud si vás velitel neoblíbí, nehledě na váš oficiální status. A smlouva? To je jáma, ze které se nikdy nevyhrabou," doplnila.

Ruská armáda má několik důvodů, proč nutí mobilizované vojáky podepsat služební smlouvy. Jedním je to, že má nedostatek zkušeného personálu. Pokud tedy důstojníci "donutí" podepsat armádní kontrakty rekruty, získají do armády vojáky, kteří už na frontě bojují déle než dva roky a mají zkušenosti na rozdíl od nových nasmlouvaných mužů "z venku", kteří jsou v boji naprostí "zelenáči" a často jim chybí základní výcvik.

"Nemají za sebou ani brannou povinnost nebo jsou na tom zdravotně tak špatně, že nedokážou ujít ani tři kilometry. Takoví smluvní vojáci armádu neposílí," vysvětlil jeden z vojáků médiu. Důstojníci se také zdráhají přijímat dobrovolníky rekrutované z věznic. Mnozí z nich totiž nakonec zůstávají ve výcvikových jednotkách celé měsíce, protože "s takovými lidmi nikdo nechce sdílet zákop",

Blíží se konec "speciální vojenské operace"?

Důstojníci se také snaží s rekruty podepsat smlouvu kvůli obavě, že ruská armáda nebude mít po ukončení bojových operací na Ukrajině dostatek vojáků. Většina mobilizovaných vojáků se po odvolání mobilizačního rozkazu prezidentem Putinem nejspíš vrátí domů, ale smluvní vojáci budou muset zůstat v uniformě až do vypršení smlouvy.

Novináři z Verstky procházeli jednotlivé ruské chatovací skupiny mobilizovaných vojáků na sociální síti Telegram a VKontakte. Ti v nich probírali i fámy od "lidí z ministerstva obrany", kteří tvrdí, že ministr obrany Andrej Bělousov už podepsal dekret o "konci speciální vojenské operace" a nyní čeká na podpis Putina, ke kterému by podle nich mělo dojít 9. května 2025.

Přesto většina mobilizovaných nevěří, že budou v příštích měsících staženi z ukrajinského území a v chatech se objevují slova beznaděje i sarkasmu. "A pokud zemřete dříve, zpopelní vás, nalijí do přesýpacích hodin a donutí vás pokračovat v práci," napsal třeba jeden z vojáků. "Víte, proč nepoužíváme krém na boty? Protože je na něm napsáno: ‘Prodlužuje životnost’," reagoval druhý.

Armáda také doufá, že pokud donutí vojáky podepsat smlouvy, omezí jejich svobodu "psát a mluvit" o jejich frustraci z bojování na Ukrajině kvůli jejich časově neomezenému nasazení. "Napětí samo o sobě nezmizí, protože smlouvy na dobu neurčitou jsou jen další formou podřízení. Ale z formálního hlediska mohou úřady říct: 'Hele, on podepsal smlouvu. Jaké by asi tak mohly být jeho problémy?’ Z pohledu úředníků je jedno, jestli podepsal dobrovolně, nebo pod nátlakem," popsal novinářům jeden z vojáků.

Důstojníci také touží vykazovat vysoká čísla ve svých náborových statistikách, aby si nahnali čísla o výkonnosti. Dalším bonusem pro ministerstvo obrany je, že mobilizovaní vojáci, kteří podepíší služební smlouvy, přicházejí o jednorázovou výplatu několika set tisíc rublů, kterou dostávají civilní dobrovolníci.

Většina rekrutů, kteří s médiem hovořili o tom, že na ně důstojníci vyvíjeli nátlak, aby podepsali armádní smlouvu, uvedli, že nakonec souhlasili. A to hlavně proto, aby se vyhnuli smrtící práci v útočných jednotkách.

Muži, kteří nepodepsali, popsali, že větší obavy mají z toho, že budou v budoucnu nasazeni do dalších konfliktů: "Mobilizace pro nás znamená přinejmenším to, že budeme demobilizováni. Smluvní vojáci budou prostě posláni bojovat dál - do Afriky, do Podněstří, oni si něco dalšího najdou," popsal jeden z vojáků.

