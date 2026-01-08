„Armáda plní svaté poslání.“ Putin o vánoční mši mluvil k dětem, video obletělo svět

Vladimir Putin strávil u příležitosti pravoslavných Vánoc půlnoční bohoslužbu se členy ruské armády a jejich rodinami. Jejich účast v bojích na Ukrajině srovnal s posláním Ježíše Krista.
Ruský vůdce Vladimir Putin se v noci na středu zúčastnil pravoslavné vánoční liturgie v katedrále sv. Jiří v Moskevské oblasti. Při vánoční bohoslužbě se setkal s příslušníky armády a jejich rodinami, informoval o tom mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
„Často nazýváme Pána naším Spasitelem, protože přišel na zem, aby spasil všechny lidi. Stejně tak ruští bojovníci vždy, jako na Pánův příkaz, plnili toto poslání bránit vlast a její lid, zachraňovat vlast a její lid,“ prohlásil Putin. Svá slova dále namířil i k přítomným dětem, kterým řekl, že mají právo být hrdé na své rodiče, protože Rusové byli na své vojáky „vždy hrdí“. Záběry z kostela odvysílala i ruská státní televize.
Kreml také zveřejnil na Telegramu Putinův příspěvek, ve kterém blahopřál všem, kteří slaví pravoslavné Vánoce, a popřál jim zdraví, úspěch a vše nejlepší. Radost z Vánoc podle něj ale sdílejí všichni ruští vojáci, včetně těch jiných vyznání.
Minulý týden Putin vystoupil ve svém novoročním projevu a i tehdy se zaměřil na armádu a uvedl, že miliony Rusů po celé zemi stojí za těmi, kteří se účastní bojů ve „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině. „Převzali jste odpovědnost bojovat za svou rodnou zemi, za pravdu a spravedlnost,“ řekl. „Blahopřeji všem našim vojákům a velitelům k nadcházejícímu Novému roku. Věříme ve vás a v naše vítězství.“