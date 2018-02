Arktida je plná rtuti. Když roztaje permafrost, toxická látka zamoří životní prostředí

před 3 hodinami

Rtuť představuje značná zdravotní rizika, a to i pro člověka. Uvolněním do oceánu se dostane do potravinového řetězce, a tak i na talíře lidí.

Washington - Američtí vědci zjistili, že Arktida v sobě ukrývá toxické nebezpečí. Ve věčně zmrzlé půdě v polárních oblastech na severu polokoule je obrovské množství rtuti. Když začne působením globálního oteplování půda tát, uvolní se tato látka do životního prostředí, což může vážně ohrozit i zdraví lidí.

Před táním takzvaného permafrostu vědci varují už dlouho. Zmrzlá půda obsahuje také uhlík, který se ve formě oxidu uhličitého na zvyšování světových teplot přímo podílí. Jeho vypuštění do ovzduší by oteplování klimatu ještě zhoršilo a způsobovalo by další tání zmrzlé půdy.

Jde o začarovaný kruh, ke kterému se nyní navíc přidalo nebezpečí uvolnění toxické rtuti.

"Očekáváme, že se hodně této látky uvolní, ale nevíme kolik přesně, kdy a kam," cituje americký list Washington Post Kevina Schaefera, spoluautora studie vydané v časopisu Geophysical Research Letters.

Výzkum, ze kterého studie vychází, probíhal na Aljašce a zúčastnilo se ho 17 amerických vědců. Ze vzorků rtuti obsažené v půdě na severu amerického kontinentu vypočítali, jaké množství této látky se celkově ukrývá v zemi v polárních oblastech USA, Kanady, Ruska a dalších severských zemí.

Došli k závratnému číslu: 32 milionů galonů, což je přibližně 140 milionů litrů rtuti. Je to dvakrát větší množství, než jaké dohromady obsahuje zbytek půdy, oceánu a ovzduší na naší planetě.

Kde se vzalo tolik rtuti

Za tak velké množství rtuti mohou právě mrazivé teploty.

Rtuť se v přírodě vyskytuje spíš vzácně. Do atmosféry se ale například uvolňuje z rostlin poté, co uhynou a začnou se rozkládat. Jenže v polárních oblastech se často nerozloží úplně a zůstanou zakonzervované a pohřbené hluboko ve zmrzlé půdě. Rtuť tak v rostlinách zůstane a uvolnit se může až ve chvíli, kdy země opět rozmrzne.

Kolik rtuti z Arktidy se nakonec uvolní, závisí na tom, kolik půdy působením rostoucích teplot roztaje. Na některých místech už k tání dochází teď a vědci odhadují, že při zachování současné míry emisí vypouštěných do ovzduší se může do konce století rozpustit až 99 procent permafrostu.

"Výsledky této studie jsou znepokojující hlavně proto, že jsme se dozvěděli, že permafrost není pouze masivním úložištěm uhlíku, ale skrývá také celosvětově významnou zásobu rtuti, která při tání zmrzlé půdy představuje riziko pro životní prostředí," vysvětlila expertka na permafrost Sue Nataliová z výzkumného střediska v americkém Massachusetts.

Až na talíře lidí

Otázkou nyní zůstává, kam přesně se rtuť dostane. Může se uvolnit do vody a přes řeky až do oceánů, nebo do atmosféry. Anebo může dojít k oběma scénářům najednou.

Ve výsledku to může ohrozit zdraví lidí. Rtuť je toxická látka představující značná zdravotní rizika. Uvolněním do oceánů se dostane do potravinového řetězce: nejprve se nahromadí v tělech drobných organismů, později dravců, kteří se jimi živí, pak ve větších rybách a nakonec doputuje až na talíře lidí.

Konzumace ryb a mořských plodů ve větším množství by tak mohla být zdraví nebezpečná, především pro nemocné lidi a těhotné ženy.

"Na Arktidě převládá ekosystém mokřad a v těchto oblastech se rtuť uvolňuje ve formě, která se dostane do potravinové sítě a ohrožuje tak volně žijící zvířata i lidi," doplňuje Nataliová.

