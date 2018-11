Argentina nemá dost peněz na vyzdvihnutí ponorky. Námořníci zveřejnili první fotky

Argentinská ponorka San Juan, kterou nalezli o víkendu po ročním pátrání v jižním Atlantiku asi 500 kilometrů od jihovýchodního pobřeží Argentiny, zřejmě zůstane na mořském dně. Ministr obrany totiž oznámil, že vláda nemá dostatečné technické vybavení ani dost peněz na to, aby vrak z takové hloubky vyzdvihla.

Argentinské námořnictvo zveřejnilo na Twitteru první tři fotky nalezeného vraku, v němž zemřelo 44 lidí, včetně jedné ženy. Za oběti vyhlásil argentinský prezident Mauricio Macri v sobotu tři dny národního smutku.

"Argentina nemá technické prostředky, aby z hloubky 900 metrů vytáhla 1300tunový kolos," uvedl argentinský ministr obrany Óscar Aguad. Federální soudkyně Marta Yáňezová, která má na starost vyšetřování příčin nehody ponorky San Juan, nicméně uvedla, že nařídila zpracovat studii, jak ponorku na povrch dostat. Toho se snaží domoci příbuzní obětí.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) November 18, 2018

Avšak i námořní techničtí experti tvrdí, že dostat ponorku na povrch by bylo velmi náročné finančně, časově i technicky. "V takové hloubce je šíleně vysoký tlak, takže vyzdvihnutí by museli dělat specializovaní roboti a zařízení, do takové hloubky se nemůže ponořit těleso s lidskou posádkou," řekl serveru BBC specialista Claudio Iovanovich. Podle něj Argentina taková zařízení nemá a musela by si za vysokou cenu najmout zahraniční firmy.

Podle amerického experta na ponorky Roberta Farleyho sice dokázaly v 70. letech minulého století vytáhnout na povrch sovětskou ponorku K-129 z hloubky asi 5000 metrů. Ponorka, která se potopila v roce 1968 v Severní Pacifiku, se ale při vyzdvihování na hladinu rozlomila. A to by se podle Farleyho mohl stát i s vrakem ponorky San Juan.

Argentinská média o víkendu také informovala, že ponorka se při nehodě před rokem rozpadla na několik částí, ale hlavní trup zůstal celý. Je ale velmi poničený. "Viděli jsme fotky i video, trup ponorky je zmačkaný jako plechovka od sodovky," popsal místním médiím příbuzný jedné z obětí.

Na ponorce San Juan nejspíš došlo k implozi (opak exploze), takže se ponorka zhroutila sama do sebe kvůli nedostatečnému vyrovnání tlaků. Podle toho, že trup a několik menších částí ponorky jsou vzdálené od sebe jen asi 80 metrů, experti soudí, že k implozi došlo až blízko dna.

Příčiny nehody jsou předmětem vyšetřování, podle soudkyně Yáňezové by mělo pomoci asi 67 tisíc fotografií vraku, které pořídily miniponorky na dně moře. Soudkyně také uvedla, že ponorka San Juan měla loni v červenci podobný problém se záklopkou, jaký hlásila při posledním kontaktu základně. Podle deníku Clarín mohla být oprava závady provedena špatně.

Armádní ponorka San Juan poslala na základnu poslední zprávu loni 15. listopadu, když se nacházela asi 450 kilometrů od jihovýchodního pobřeží Argentiny. Velitel hlásil, že se mořská voda dostala do systému ventilace k bateriím a způsobila zkrat a požár baterií. Velitel ale také řekl, že ponorka pokračuje ponořena v plavbě s odděleným okruhem. Vrak byl nalezen přesně rok a den po zmizení ponorky asi 500 kilometrů od pobřeží.